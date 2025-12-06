Espana agencias

El MoraBanc afronta la difícil misión de parar este 'nuevo' Barça de Xavi Pascual

Andorra La Vella, 6 dic (EFE).- El MoraBanc Andorra, después del parón obligado por las Ventanas FIBA, visita el domingo (17 horas) al 'nuevo' Barça dirigido por Xavi Pascual.

Joan Plaza, con toda la plantilla disponible, recuperó está semana a sus seis internacionales Shannon Evans II, Stan Okoye, Morris Udeze, Aaron Best, Yves Pons y Artem Pustovyi, pero durante buena parte de la semana pasada y está sólo trabajo con siete jugadores de la primera plantilla: Rafa Luz, 'Chumi' Ortega, Ferran Bassas, Justin McKoy, Kyle Kuric y Rubén Guerrero y el base Aaron Ganal que está jugando más con el segundo equipo de Primera Catalana.

Los del Principado perdieron en su último partido de Liga ACB contra el Joventut Badalona y rompieron una racha de dos partidos consecutivos ganando. Esas dos victorias le sirvieron para coger aire después de un inicio bastante complicado dónde se convirtieron en la peor defensa de la Liga ACB.

Desde entonces, la mejora fue importante y más a nivel defensivo. Joan Plaza es consciente que el partido importante para ellos es el siguiente fin de semana dónde reciben al Coviran Granada, uno de sus rivales directos para conseguir la permanencia.

Eso sí, contra el Barça saben de la dificultad del partido y más contra un rival que ha mejorado ostensiblemente después de la llegada de Xavi Pascual al banquillo y en el tramo dónde estuvo David Orellana como técnico interino.

De hecho, los blaugranas llegan al partido habiendo perdido sólo un partido con el técnico de Gavà liderando desde el banquillo y fue contra el Anadolu Efes Istanbul en la Euroliga. El resto de encuentros, incluso el último contra el Estrella Roja del viernes, suman triunfos con mucha solvencia a nivel defensivo.

La temporada pasada, el Barça y el MoraBanc se enfrentaron y los de Joan Peñarroya, por aquél entonces, se impusieron por 105 a 79 a los de Natxo Lezkano con 20 puntos de un viejo conocido por Joan Plaza, Tomas Satoransky y por parte andorrana destacó Ferran Bassas con 15. EFE

