El mexicano Carlos Ortiz se mantiene cuarto en el Abierto de Australia

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El mexicano Carlos Ortiz, empatado con el surcoreano Si Woo Kim y el australiano Cam Smith, logró mantener este sábado la cuarta plaza del Abierto de Australia de golf a solo dos golpes del líder, el danés Rasmus Neergard-Petersen.

Ortiz, de 34 años, firmó una tarjeta de 66 golpes (5) tras hacer un 'eagle' en el hoyo 3 y tres 'birdies' en el 10, 14 y 17 en el campo del Royal Melbourne hasta sumar 201 impactos (-14).

Idéntica tarjeta realizó Neergard-Petersen con siete 'birdies' que no le terminaron de lucir tanto al cometer dos 'bogeys' en los hoyos 5 y 10. Aún así es líder con 199 impactos (-14), dos menos que el propio Ortiz, Si Woo Kim y Cam Smith, todos a -12.

El español José Luis Ballester también se ha metido en ese grupo de los primeros clasificados al situarse quinto con 202 golpes (-11) tras una brillante tercera jornada en la que efectuó 65 impactos, impulsado por seis 'birdies'.

El también español Rafa Cabrera Bello, que inició la jornada séptimo, cayó al puesto 34 tras firmar una tarjeta de 73 golpes (+2) que le han relegado de cualquier opción de victoria, igual que a Sebastián García, en la posición 31 con 209 golpes (-4).

El mexicano Abraham Ancer mejoró su juego en la tercera jornada y del puesto 28 pasó al 18 con una tarjeta de 67 golpes hasta sumar 207 impactos (-4), uno menos que el norirlandés Rory McIlroy, la gran figura del torneo, muy irregular en competición y que está en la posición 24 con 208 golpes (-5). EFE