El líder pone a prueba el embrujo del Buesa Arena

Vitoria, 6 dic (EFE).- El Valencia Basket, líder de la Liga ACB, pondrá a prueba este domingo el embrujo del Buesa Arena, donde Kosner Baskonia acumula siete triunfos consecutivos.

Los vitorianos vuelven a jugar en su feudo tras el triunfo ante el Armani Milán en la Euroliga.

Paolo Galbiati tampoco podrá contar con Tadas Sedekerskis ni Trent Forrest, ausentes en el duelo europeo, y deberá descartar a un jugador entre los extracomunitarios Markquis Nowell, Markus Howard y Kobi Simmons.

Todo apunta a que será Nowell el elegido, mientras que Gytis Radzevicius podrá debutar en la ACB tras hacerlo en Euroliga con 7 puntos y una muy buena imagen.

En principio, Xabi López-Arostegui y Braxton Key serán las ausencias en el cuadro de Pedro Martínez, que aterriza en Vitoria tras asaltar el Oaka ante el Panathinaikos con un gran partido del exbaskonista Dairus Thompson que regresa al Buesa Arena.

Los valencianos solo han perdido un duelo esta temporada en la liga doméstica, ante el Granada hace tres jornadas, y rompieron una racha de cinco victorias consecutivas.

Los azulgranas tendrán muchos focos a los que prestar atención como la anotación de Jean Montero y Kameron Taylor o el juego interior tan variado que ofrece una de las plantillas más largas del campeonato. EFE

jd/ma/og