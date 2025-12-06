El jefe de Estupefacientes detenido en Valladolid pasa mañana a disposición judicial

Valladolid, 6 dic (EFE).- El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional detenido en Valladolid y los otros seis arrestados el pasado jueves en una operación antidroga desarrollada por el departamento de Asuntos Internos pasarán mañana a disposición judicial, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

De este modo los detenidos habrán pasado hasta tres noches en los calabozos policiales y, sin rebasar el límite legal de 72 horas en esta situación, declararán ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, en labores de guardia hasta el próximo lunes, según consta en el calendario de guardias publicado por el Colegio de la Abogacía.

Los policías de Asuntos Internos responsabilizan al jefe de Estupefacientes de quedarse supuestamente con parte de los alijos de droga incautados en diversas operaciones, mientras que los otros seis detenidos, tres nacionalidad española y tres de nacionalidad dominicana, tenían otras responsabilidades en esta organización.

Los agentes, procedentes de Madrid, llevaban casi un año de investigación sobre su compañero, según explicó ayer el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, el comisario principal Juan Carlos Hernández Muñoz, quien indicó que, por el momento, no hay más agentes implicados en este procedimiento.

"Esta unidad (Asuntos Internos) no actúa por actuar: llevan cerca de un año trabajando este tema y cuando han decidido dar este paso es porque tienen abundantes indicios de ciertas conductas que no son las que nosotros buscamos y, desde luego, si hay responsabilidades, las asumiremos", afirmó el jefe superior, quien lamentó la existencia de "garbanzos negros" dentro de la institución.

La Policía Nacional ha incoado un expediente disciplinario contra el jefe de Estupefacientes, quien previsiblemente dentro de una semana, cuando se tramite, será suspendido de empleo y sueldo hasta que el caso culmine con una sentencia judicial, además de determinar las medidas disciplinarias correspondientes. EFE

