El izado solemne de la bandera y el himno abren el 47 aniversario de la Constitución

Madrid, 6 dic (EFE).- Con el izado solemne de la bandera en la madrileña Carrera de San Jerónimo y la interpretación del himno nacional han dado comienzo este sábado ante el Congreso de los Diputados los actos organizados por las Cortes para conmemorar el Día de la Constitución en su 47 aniversario.

Bajo un cielo plomizo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón, ha recibido a los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán, quienes han escuchado el himno nacional antes de recibir los tradicionales honores de ordenanza y pasar revista a las tropas.

Los tres han presenciado el izado de la bandera ante la escalinata de los leones, acompañados de los jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio, miembros de las mesas de ambas cámaras y representantes de los grupos parlamentarios.

Como en ediciones anteriores, no está previsto que asistan a la recepción diputados de Vox, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG.

Un desfile ante las autoridades ha cerrado la primera parte de los actos previstos por las Cortes, que se desarrollan sin público.

Las fuerzas de seguridad han diseñado un amplio perímetro de seguridad en torno al Palacio del Congreso, que ha amanecido con las calles aledañas cerradas a los viandantes EFE

