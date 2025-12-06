El Elche espera romper su racha negativa ante un Girona que huye del descenso

Elche (Alicante)/Girona, 6 dic (EFE).- El Elche y el Girona miden sus fuerzas en un encuentro entre equipos necesitados, ya que el conjunto ilicitano precisa ganar para romper su racha negativa mientras que el catalán debe sumar para escapar de la zona de descenso.

El conjunto que dirige Eder Sarabia llega al partido en una mala racha de resultados tras siete jornadas sin ganar y tras haber sumado solo tres puntos de los últimos veintiuno, mientras el Girona, pese a caer en la Copa esta semana, llega en plena línea ascendente tras enlazar tres partidos sin perder.

El equipo ilicitano ha completado un primer tercio de competición notable, pero necesita reencontrarse con la victoria ante un posible rival directo para no dar margen a las dudas y evitar caer en la pelea por eludir el descenso.

El Elche cuenta para este encuentro con toda su plantilla. Josan y Diangana han mejorado de sus problemas musculares y estarán a disposición de Sarabia, así como Víctor Chust una vez cumplida la sanción federativa. Además también recupera a los atacantes Álvaro Rodríguez y André da Silva, a los que concedió descanso en la Copa del Rey tras acusar unas leves molestias.

La posible alineación del Elche es una incógnita, ya que Sarabia suele modificar el once en función de las características del rival, aunque todo apunta al regreso de Diangana a la media punta y de Víctor Chust al eje de la defensa.

Enfrente está el Girona, que llega a la cita como antepenúltimo clasificado y con la necesidad de volver a ganar para hacer buenos los empates contra el Betis y el Real Madrid y dejar atrás la eliminación en la Copa del Rey ante el modesto Ourense, de Primera RFEF.

La lectura positiva es que la eliminación de la Copa del Rey, por segundo año consecutivo en la segunda ronda, permitirá centrarse en el objetivo de LaLiga y en intentar dar continuidad a la esperanzadora mejoría de las últimas semanas, si bien el torneo del KO se cobró un peaje en forma de lesiones que agravan la situación del equipo, que está en cuadro.

En Galicia, el Girona perdió por lesión al delantero Abel Ruiz, que se fue del césped entre lágrimas en la primera mitad y se suma así a la extensa nómina de lesionados que conforman el portero Juan Carlos Martín, el delantero Portu y el centrocampista neerlandés Donny van de Beek, para toda la temporada, y el arquero Vladyslav Krapyvtsov, el zaguero David López y el delantero uruguayo Cristhian Stuani.

Míchel también tiene la baja por sanción de l marroquí Azzedine Ounahi, pieza determinante, pero recupera tras un proceso febril a Arnau Martínez, el mejor jugador del equipo catalán en los empates contra el Betis y el Real Madrid, según su propio entrenador, y a Bryan Gil, tras superar unas molestias, así como al neerlandés Daley Blind y al francés Thomas Lemar tras lesión.

Los rojiblancos han crecido en las últimas semanas, pero ya suman trece jornadas consecutivas en descenso porque acosan su terrible inicio de curso, por lo que necesitan sumar de tres en tres. Sobre todo como visitantes porque el balance actual es muy pobre con tres empates y tres derrotas en seis desplazamientos y una sufrida victoria en la prórroga ante un rival de Tercera RFEF y la derrota del miércoles en la Copa.

- Alineaciones probables:

Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Aguado, Febas, Germán Valera, Diangana; Rafa Mir y André da Silva.

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Bryan Gil, Tsygankov, Joel Roca; y Vanat.

Árbitro: Miguel Sesma (Comité Riojano).

Estadio: Martínez Valero.

Hora: 14:00. EFE

1011716

asm/vmc/pvb/nhp/drl/jap