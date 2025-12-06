Espana agencias

El Eibar y la Cultu quieren aprovechar el impulso de la Copa

Guardar

Eibar (Gipuzkoa), 6 dic (EFE).- El Eibar, por primera vez en los puestos de descenso esta temporada tras las derrotas ante el Zaragoza y el Racing, y la Cultural Leonesa, con dos puntos de margen respecto a la zona roja, quieren aprovechar el impulso de sus triunfos de la semana en la Copa del Rey.

El equipo de Beñat San José no puede demorar más su reacción en LaLiga Hypermotion y está obligado a sacar los tres puntos ante un equipo recién ascendido, pero que ha tomado bien la medida a la nueva categoría y está realizando una campaña brillante hasta la fecha.

Sin embargo, solo tres puntos les separan del equipo armero, que es consciente de que un triunfo en su feudo le permitiría dar alcance al conjunto leonés.

El entrenador donostiarra va a tener dos bajas para este partido, aunque ha podido recuperar, para al menos entrar en la convocatoria, a su cerebro en la medular, el catalán Aleix Garrido.

No han corrido la misma suerte Jair Amador y Xeber Alkain, que evolucionan favorablemente pero que no podrán disputar el trascendental encuentro de mañana

San José está dando vueltas a su dibujo en las últimas jornadas y está semana podría volver a apostar por un 4-2-3-1, en el que Nolaskoain ocuparía el eje central de la defensa y Olaetxea podría salir desde el inicio en lugar de Aleix Garrido, que no estará a pleno rendimiento aún.

Los recientemente recuperados Guruzeta y Adu Ares podrían partir desde el comienzo en la zona delantera y, en la punta, Javi Martón, máximo goleador armero de la presente temporada, tiene muchas papeletas para volver a saltar al césped desde el primer minuto en detrimento de Jon Bautista, como ya lo hizo la pasada semana ante el Racing de Santander en El Sardinero.

La Cultural Leonesa, tras su clasificación copera para la tercera eliminatoria con el triunfo ante el Andorra (4-2), quiere volver a coger mañana en Ipurua -18,30 horas- el pulso a LaLiga Hypermotion y reponerse del tropiezo casero frente al Granada.

De paso podría poner distancia con un rival, en estos momentos, de la zona baja de la clasificación como el Eibar, al que aventaja en tres puntos y empezar a asentarse en la zona más tranquila de una clasificación tremendamente igualada con mínimas distancias entre los equipos.

El técnico culturalista, José Ángel Ziganda, recupera, una vez cumplida su sanción, al centrocampista Thiago Ojeda, que también participó en el partido de Copa del Rey, aunque contará con las bajas de los lesionados Eneko Satrústegui, Rubén Sobrino y el capitán, Rodri Suárez.

Precisamente, para cubrir esta última ausencia en el centro de la defensa como acompañante del hispano-croata Matia Barzic, Ziganda cuenta con dos opciones, la del portugués Tomás Ribeiro, que es la alternativa que siempre ha utilizado o Quique Fornos, que jugó en Copa ante el Andorra, anotando uno de los goles y que se postula también como una posibilidad.

El resto del equipo parece bastante definido aunque la probable vuelta de Ojeda conllevaría diferentes opciones para el centro del campo y las posiciones más adelantadas con jugadores que parecen tener asegurado el puesto y otros que podrían ganarse la titularidad casos de Javier Fernández "Bicho", una vez recuperado de su lesión y el extremo Rafa Tresaco, uno de los destacados en el tramo final del encuentro ante el Granada.

La última visita que realizó la Cultural a Ipurua, cuando ambos equipos militaban en la extinta Segunda División B en la temporada 2010-11, se saldó con un triunfo leonés, 2-4, remontando un marcador adverso de 2-0.

- Alineaciones probables:

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Nolaskoain, Arbilla, Sergio Álvarez, Olaetxea, Corpas, Guruzeta, Adu Ares y Martón.

Cultural Leonesa: Badía; Iván Calero, Barzic, Tomás Ribeiro, Hinojo; Thiago Ojeda, Chacón, Diallo; Tresaco, Manu Justo y Lucas Ribeiro.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Ipurua

Hora: 18.30. EFE.

1010625

lrb/ab-fps/orv/jap

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Armengol aboga por adaptar la Constitución a la diversidad territorial de España

Infobae

La asociación Jucil reclama más medios tras otra agresión a agentes en Campo de Gibraltar

Infobae

Ángel Víctor Torres defiende la Constitución como el texto que "unió, reunió" y "volvió a unir" a los españoles

El titular de Política Territorial subraya que el marco legal actual permitió sellar consenso social tras momentos críticos y enfatiza la importancia de defender valores democráticos, igualdad entre géneros y derechos fundamentales como educación, vivienda y libertad de expresión

Ángel Víctor Torres defiende la

Reto de altura en el Nuevo Mirandilla

Infobae

La Laguna Tenerife recibe al Real Madrid con la baja de Fernández y la duda de Sastre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte a Trump: Europa

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Ya harán falta dos meses más para jubilarse: el umbral sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición hacia los 67

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”