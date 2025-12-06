El Eibar y la Cultu quieren aprovechar el impulso de la Copa

Eibar (Gipuzkoa), 6 dic (EFE).- El Eibar, por primera vez en los puestos de descenso esta temporada tras las derrotas ante el Zaragoza y el Racing, y la Cultural Leonesa, con dos puntos de margen respecto a la zona roja, quieren aprovechar el impulso de sus triunfos de la semana en la Copa del Rey.

El equipo de Beñat San José no puede demorar más su reacción en LaLiga Hypermotion y está obligado a sacar los tres puntos ante un equipo recién ascendido, pero que ha tomado bien la medida a la nueva categoría y está realizando una campaña brillante hasta la fecha.

Sin embargo, solo tres puntos les separan del equipo armero, que es consciente de que un triunfo en su feudo le permitiría dar alcance al conjunto leonés.

El entrenador donostiarra va a tener dos bajas para este partido, aunque ha podido recuperar, para al menos entrar en la convocatoria, a su cerebro en la medular, el catalán Aleix Garrido.

No han corrido la misma suerte Jair Amador y Xeber Alkain, que evolucionan favorablemente pero que no podrán disputar el trascendental encuentro de mañana

San José está dando vueltas a su dibujo en las últimas jornadas y está semana podría volver a apostar por un 4-2-3-1, en el que Nolaskoain ocuparía el eje central de la defensa y Olaetxea podría salir desde el inicio en lugar de Aleix Garrido, que no estará a pleno rendimiento aún.

Los recientemente recuperados Guruzeta y Adu Ares podrían partir desde el comienzo en la zona delantera y, en la punta, Javi Martón, máximo goleador armero de la presente temporada, tiene muchas papeletas para volver a saltar al césped desde el primer minuto en detrimento de Jon Bautista, como ya lo hizo la pasada semana ante el Racing de Santander en El Sardinero.

La Cultural Leonesa, tras su clasificación copera para la tercera eliminatoria con el triunfo ante el Andorra (4-2), quiere volver a coger mañana en Ipurua -18,30 horas- el pulso a LaLiga Hypermotion y reponerse del tropiezo casero frente al Granada.

De paso podría poner distancia con un rival, en estos momentos, de la zona baja de la clasificación como el Eibar, al que aventaja en tres puntos y empezar a asentarse en la zona más tranquila de una clasificación tremendamente igualada con mínimas distancias entre los equipos.

El técnico culturalista, José Ángel Ziganda, recupera, una vez cumplida su sanción, al centrocampista Thiago Ojeda, que también participó en el partido de Copa del Rey, aunque contará con las bajas de los lesionados Eneko Satrústegui, Rubén Sobrino y el capitán, Rodri Suárez.

Precisamente, para cubrir esta última ausencia en el centro de la defensa como acompañante del hispano-croata Matia Barzic, Ziganda cuenta con dos opciones, la del portugués Tomás Ribeiro, que es la alternativa que siempre ha utilizado o Quique Fornos, que jugó en Copa ante el Andorra, anotando uno de los goles y que se postula también como una posibilidad.

El resto del equipo parece bastante definido aunque la probable vuelta de Ojeda conllevaría diferentes opciones para el centro del campo y las posiciones más adelantadas con jugadores que parecen tener asegurado el puesto y otros que podrían ganarse la titularidad casos de Javier Fernández "Bicho", una vez recuperado de su lesión y el extremo Rafa Tresaco, uno de los destacados en el tramo final del encuentro ante el Granada.

La última visita que realizó la Cultural a Ipurua, cuando ambos equipos militaban en la extinta Segunda División B en la temporada 2010-11, se saldó con un triunfo leonés, 2-4, remontando un marcador adverso de 2-0.

- Alineaciones probables:

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Nolaskoain, Arbilla, Sergio Álvarez, Olaetxea, Corpas, Guruzeta, Adu Ares y Martón.

Cultural Leonesa: Badía; Iván Calero, Barzic, Tomás Ribeiro, Hinojo; Thiago Ojeda, Chacón, Diallo; Tresaco, Manu Justo y Lucas Ribeiro.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Ipurua

Hora: 18.30. EFE.

