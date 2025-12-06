Espana agencias

El CEO de Ribera Salud: El audio publicado está "editado, recortado" y "fuera de contexto"

Madrid, 6 dic (EFE).- El consejero delegado del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ha asegurado este sábado que el audio publicado sobre la gestión del Hospital de Torrejón (Madrid), donde supuestamente ordenaba a responsables del centro subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones, no incluye el "contenido íntegro", había sido "editado y recortado" y está "fuera de contexto".

Así lo ha transmitido Gallart en un comunicado en el que manda un "mensaje de serenidad y confianza" tras la publicación el miércoles en el diario 'El País' de un audio en el que el consejero delegado del grupo Ribera Salud ordenaba a responsables del centro subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

"Esta grabación, que no incluye el contenido íntegro, se encuentra absolutamente fuera de contexto y no refleja el contenido real de la reunión. Hasta ayer no he podido defenderme de las acusaciones falsas que se han vertido sobre mi persona", ha aseverado.

Tras haber escuchado el audio íntegro, ha comprobado que el audio publicado en los medios esta semana "había sido editado y recortado, eliminando partes sustanciales del mismo, con el fin de pretender tergiversar el fondo de los mensajes que se dieron en esa reunión de trabajo entre mánagers de la empresa".

Según ha contado, fue ayer cuando una empleada del Hospital de Torrejón presentó una denuncia ante la policía en la que describe "haber sido obligada" por la anterior gerente del hospital (sobrina de la anterior CEO del grupo, y ahora ambas despedidas) a realizar una grabación de una reunión de trabajo.

Gracias a esta "víctima", dice Gallart, que para él "siempre será una heroína", ha tenido acceso al audio completo de 1 hora y 21 minutos de duración.

Además de este comunicado, ha hecho público también el audio de una duración de 4 minutos y 20 segundos donde se escucha el momento íntegro y que, a su entender, "desmonta totalmente el mensaje que se ha transmitido durante esta semana por la mayoría de los medios impresos, digitales, radio y televisiones de todos los colores políticos".

Por eso, ha anunciado, los extractos de este audio serán "respaldados" por un acta notarial que certificará que todas esas frases forman parte del audio íntegro.

"No sé quién es el autor de dicha edición malintencionada, si el periodista o su fuente. Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión", ha matizado.

En el comunicado, Gallart ha explicado también que durante la trayectoria del grupo Ribera Salud han "sido víctimas de ataques infundados por motivos políticos", ajenos a su realidad como organización sanitaria.

Y subraya que él siempre ha tratado de estar "al margen": "El Hospital Universitario de Torrejón es uno de los mejores centros de la red asistencial pública de la Comunidad de Madrid, tal y como reconoce la propia Consejería de Sanidad. Sus datos en listas de espera son incuestionables".

Solo en el último trimestre, ha relatado, la demora media de consultas externas ha bajado de 51 días en septiembre a 41 en diciembre. Y en la lista de espera quirúrgica ha bajado de 56 días en septiembre a 50 en diciembre. EFE

(audio)

