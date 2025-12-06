El BM Caserío Ciudad Real buscará sorprender al Recoletas Atlético Valladolid

Ciudad Real, 6 dic (EFE).- El BM Caserío Ciudad Real viaja este domingo a Valladolid, donde buscará sorprender al Recoletas Atlético en el partido correspondiente a la duodécima jornada de liga Asobal, que se disputará en el Pabellón Huerta del Rey (12:30 horas).

El entrenador del BM Caserío Ciudad Real, Santiago Urdiales, ha puesto de manifiesto en rueda de prensa sus "buenas sensaciones" tras el segundo tiempo del partido que disputaron en Logroño y el choque contra el Alicante, al que venció por diez goles de diferencia (33-23), por lo que ha asegurado que están "muy contentos".

En cuanto a la clasificación, ha señalado que tienen "una situación más cómoda que otros equipos", pero "eso no se puede traducir en ir a Valladolid sin las ganas suficientes para hacer el mejor partido posible e intentar puntuar".

"Ya ganamos en Guadalajara, empatamos en Huesca, nos quedamos cerca en Logroño y la ilusión ahora es ir a Valladolid a ser competitivos y puntuar, porque necesitamos rascar contra equipos de esa parte media-alta", ha añadido Urdiales.

Los pucelanos están sextos en la clasificación, con 13 puntos, mientras que los ciudadrealeños son décimos, con 9 puntos e igualados con el Rebi BM Cuenca, con lo que, para el técnico, su conjunto debe ser "ambicioso y competitivo" para dar "otro paso hacia adelante".

A tal efecto, habrá que hacer "muchas cosas bien, defender con intensidad, garra y lucha, todos juntos", con el fin de lograr "cuantos más puntos mejor", ya que la segunda vuelta va a ser "muy dura y complicada, con muchísimas salidas contra rivales muy fuertes", ha sentenciado Urdiales.

El BM Caserío Ciudad Real tendrá las bajas de los lesionados, el portero griego Kostas Kotanidis y el lateral Carlos Ocaña, quienes aún no han debutado esta temporada en liga Asobal, y la duda del pivote Jorge Romanillos, con problemas en el dedo anular de la mano derecha. EFE

