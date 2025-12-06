Espana agencias

El Betis aprovecha la visita del Barça para cerrar su 'Semana de la Discapacidad'

Sevilla, 6 dic (EFE).- La Fundación Real Betis Balompié ha aprovechado este sábado la visita del Barcelona al estadio La Cartuja para cerrar su 'Semana de la Discapacidad' y así personas con diversidad funcional han interpretado el himno sobre el césped, los jugadores saltaron al campo acompañados de niños con discapacidad y antes se presentó al equipo del club de la Liga Genuine y el de amputados.

Esta iniciativa, que se ha puesto en marcha por noveno año consecutivo, también contó con el espectáculo en la previa del partido protagonizado por la Compañía Flamenco Inclusivo José Galán y las zonas aleñadas al estadio estuvieron amenizadas por usuarios de la Fundación Nuestra Señora del Rocío de Triana.

El once inicial del Betis saltó al césped con la camiseta con el dorsal en pictogramas, que sirven para facilitar la comunicación, mejorar la accesibilidad cognitiva y ayudar a personas con discapacidades, como la intelectual o el autismo, ha informado la Fundación del club verdiblanco.

Además, se ha contado con un cuerpo de voluntarios específico que se ha encargado de realizar el servicio 'Te acompañamos a tu asiento', que consiste en ayudar a acceder a su localidad a las personas con discapacidad o dificultades de movilidad. EFE

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Horario de los partidos de

Horario de los partidos de España en el Mundial 2026: dos a las seis de la tarde en Atlanta y uno de madrugada en Guadalajara

