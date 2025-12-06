El Barça remonta el gol del Betis y se va al descanso con un 1-4 y triplete de Ferran

Sevilla, 6 dic (EFE).- El Barcelona, que vio como a los seis minutos el brasileño Antony dos Santos abrió el marcador para el Betis, no tardó en reaccionar para irse al descanso del partido que se disputa en el estadio La Cartuja con un claro 1-4, con un triplete de Ferran Torres y otro tanto del suizo Roony Bardghji. EFE

