El Barça remonta el gol del Betis y se va al descanso con un 1-4 y triplete de Ferran

Sevilla, 6 dic (EFE).- El Barcelona, que vio como a los seis minutos el brasileño Antony dos Santos abrió el marcador para el Betis, no tardó en reaccionar para irse al descanso del partido que se disputa en el estadio La Cartuja con un claro 1-4, con un triplete de Ferran Torres y otro tanto del suizo Roony Bardghji. EFE
(foto)
Últimas Noticias
Valverde rota con cuatro cambios y Pubill, Gallagher y Almada en el once de Simeone
Temas del día de EFE Economía del domingo 7 de diciembre de 2025
Messi no jugará en Miami; Haaland y Mbappe se citan en Boston
27-33. El Granollers ahonda en la crisis del colista Frigoríficos
Alonso: "Extremadamente contento con acabar la calificación en la sexta plaza"
MÁS NOTICIAS