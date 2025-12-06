Espana agencias

EE.UU. y Perú reafirman lucha contra el narcotráfico y cooperación en minerales críticos

Guardar

Washington, 5 dic (EFECOM).- Los Gobiernos de Estados Unidos y Perú reafirmaron este viernes su cooperación para combatir el narcotráfico, así como la promoción de nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos como minerales críticos e infraestructura, luego de una reunión bilateral en Washington.

El encuentro fue auspiciado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien recibió al canciller peruano, Hugo de Zela, de acuerdo con una publicación de Rubio en su cuenta oficial de X.

El canciller De Zela estuvo acompañado del embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, y otros miembros de la misión diplomática, según la Cancillería peruana.

Sin proporcionar detalles, Rubio dijo que la reunión sirvió para acordar en seguir el trabajo bilateral para "desmantelar" organizaciones criminales de la región e impulsar la cooperación en "minerales críticos", así como "fortalecer la cooperación en materia de seguridad".

Por su parte, la Cancillería peruana agregó que durante la reunión, De Zela y Rubio dialogaron sobre la Estrategia de Seguridad Nacional que fue publicada hoy por Estados Unidos, que servirá a los dos países para "estrechar" la cooperación.

Finalmente, De Zela abordó con Rubio una posible colaboración en materia aeroespacial y la inversión en sectores relacionados a la minería e infraestructura.

El canciller peruano invitó a Rubio a visitar Lima y de acuerdo con el comunicado peruano el secretario de Estado estará en la nación suramericana en 2026. EFECOM

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Exportadora de arándanos de Perú logra 400 millones de dólares para renovar plantaciones

Infobae

Venezuela perdió casi dos tercios de sus vuelos internacionales en las últimas dos semanas

Infobae

Importante fábrica de galletas suspende a 2.300 trabajadores en Argentina

Infobae

La ONU ve a Latinoamérica como el "territorio promisorio del turismo del futuro"

Infobae

Analistas disminuyen a 0,4 % la estimación de crecimiento del PIB de México en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De mayorías absolutas a pactos

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

DEPORTES

Los cruces del Mundial 2026:

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”

España y Arabia Saudí se verán las caras 14 años después: un historial de victorias frente a la selección sorpresa en Qatar 2022