Dos detenidos en Barcelona por estafas vía SMS: enviaron 790.000 mensajes desde 431 líneas

Barcelona, 6 dic (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos personas en la provincia de Barcelona acusadas de estafar a un número indeterminado de víctimas mediante el envío de más de 790.000 mensajes de texto a través de 431 líneas telefónicas contratadas fraudulentamente.

Con las ganancias obtenidas con las estafas, los detenidos compraban cupones de criptomonedas y productos electrónicos como videoconsolas o planchas de peinado profesionales que vendían en plataformas de segunda mano para blanquear los beneficios, ha explicado este sábado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició a mediados de este año cuando se recibió la denuncia de un proveedor de servicios de telefonía móvil alertando de gran cantidad de contrataciones de líneas móviles de manera irregular.

Tras varias averiguaciones, los agentes lograron determinar que había dos personas que se dedicaban a realizar campañas masivas de 'smishing' -estafas por SMS- desde una vivienda de la provincia de Barcelona.

Falsificaban documentos oficiales para dar de alta 431 líneas telefónicas y llegaron a enviar más de 790.000 mensajes de texto a un número indeterminado de víctimas elegidas al azar, ha detallado la Policía Nacional.

Todo ello produjo un perjuicio económico para la compañía de más de 15.700 euros en concepto de costes de envío e interconexión.

Una vez identificados los ciberestafadores y localizado el centro de operaciones, se estableció un dispositivo policial a finales del pasado mes de noviembre que culminó con la detención de un hombre y una mujer que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa y falsedad documental.

En el registro realizado se intervinieron 75 dispositivos móviles, 1.150 euros, 17 videoconsolas y gran cantidad de documentación falsa.

Además, los investigadores comprobaron que movían el dinero estafado por criptomonedas, incautando también más de 10.000 euros en tarjetas de criptoactivos. EFE

