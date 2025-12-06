Detenido un joven de 24 años como presunto autor de la muerte de su padre en Madrid

Madrid, 6 dic (EFE).- Un joven de 24 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su padre, que falleció ayer en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, ha informado a EFE este sábado fuentes de la Policía Nacional.

El joven, con un posible trastorno psiquiátrico, ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio y el caso ha quedado a cargo del grupo 5 de homicidios de la Policía Nacional.

El hombre de 59 años resultó muerto a última hora de la tarde de ayer al ser agredido con un arma blanca cuando se encontraba en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Según fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el centro coordinador recibió sobre las 20:20 horas varias llamadas alertando de la agresión.

A su llegada, las asistencias del SUMMA 112 solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, que presentaba varias heridas incisas. EFE