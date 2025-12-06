Espana agencias

China y EEUU, satisfechos con el desarrollo de acuerdos que cimentaron la tregua comercial

Pekín, 6 dic (EFECOM).- China y Estados Unidos valoran cómo se ha desarrollado hasta ahora la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados durante la última ronda de negociaciones que mantuvieron en Malasia en octubre pasado y que sirvió como base a la tregua comercial firmada poco después por los presidentes de ambos países.

Así lo pusieron de manifiesto el vice primer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, durante una videoconferencia mantenida el viernes en la que también participó el representante estadounidense de Comercio, Jamieson Greer, informaron este sábado medios oficiales del país asiático.

"Ambas partes mantuvieron un intercambio constructivo y en profundidad sobre la implementación del importante consenso" alcanzado por los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en noviembre pasado en Corea del Sur durante la reunión que mantuvieron en los márgenes de la cumbre de líderes de la APEC, señala el comunicado difundido por la agencia oficial Xinhua.

La reunión del viernes tuvo como objetivo "avanzar en la cooperación pragmática y abordar de forma adecuada las preocupaciones en los ámbitos económico y comercial", indica la nota.

También explica que ambas partes "utilizarán al máximo el mecanismo bilateral de consultas", seguirán "alargando la lista de cooperación y reduciendo la de problemas" y "promoverán el desarrollo sostenido y estable de las relaciones comerciales" entre China y EE. UU.

El vice primer ministro He Lifeng es el dirigente que ha estado a cargo de las negociaciones comerciales de China con EE. UU. en los últimos meses, las últimas en Kuala Lumpur, donde él y Bessent afinaron las bases del acuerdo discutido poco después por Xi y Trump.

Los mandatarios acordaron una tregua comercial de un año que incluye rebajas de aranceles, pausas a algunos controles de exportación y a las tasas portuarias que se habían impuesto mutuamente, y el relanzamiento del comercio agrícola. EFECOM

