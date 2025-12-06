Espana agencias

Buxadé acusa a Guardiola de "traicionar" a los extremeños y la posibilidad de cambio

Mérida, 6 dic (EFE).- El jefe de Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha acusado a este sábado a la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, de haber "traicionado" el voto de confianza de los extremeños y la posibilidad de cambio en la comunidad autónoma.

Buxadé ha hecho estas declaraciones en Mérida, donde ha estado acompañado por el senador y cabeza de lista por Badajoz, Ángel Pelayo, y del candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en una jornada en la que, según ha indicado, se reunirán con viticultores y comunidades de regantes.

Ha hecho alusión también a la celebración este viernes del 47 aniversario de la Constitución española, un periodo en el que se ha construido un régimen político bipartidista "que ha impuesto una censura ideológica en muchísimas cuestiones y que ha secuestrado el sentido común" con sus dos patas, "la mafia corrupta socialista y la estafa del Partido Popular", según ha dicho.

Ha señalado que los extremeños se dieron en 2023 "una oportunidad para salir de esa situación", al tiempo que ha lamentado que María Guardiola "ha traicionado ese voto de confianza de los extremeños, esa posibilidad de cambio para Extremadura".

Mientras Vox se personaba en todos los procesos judiciales, también en el abierto en Extremadura por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, "Guardiola estaba más preocupada en reírle las gracias a la ideología socialista", ha agregado.

"Hay que poner fin a esa Extremadura en la que el 15 por ciento de la renta mínima de inserción se la llevan los extranjeros cuando escasamente llegan al 5 por ciento de la población", ha aseverado Buxadé, para quien también "hay que poner fin a los ecoregímenes, a los ecoesquemas, a todas las ecoimposiciones desde Bruselas que arruinan al campo extremeño". EFE

