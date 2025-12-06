Buchanan adelanta en el descuento al Villarreal ante el Getafe (1-0)

Vila-real (Castellón), 6 dic (EFE).- Un tanto del canadiense Tajon Buchanan en el descuento pone en ventaja al Villarreal ante el Getafe tras una primera parte atascada y en la que apenas había habido ocasiones de gol.
El equipo de José Bordalás había logrado neutralizar el caudal ofensivo del conjunto castellonense, pero una genialidad del extremo ha roto la igualdad en el último instante de la primera mitad. EFE
pvb/nhp/og
Últimas Noticias
Sánchez ofrece ayuda del PSOE a denunciantes de Salazar y niega que se le haya protegido
Puentes rotos entre Ayuso y Mónica García ante la nueva crisis de la sanidad en Madrid
Feijóo ve una "broma" la insinuación de Abascal de cambiar a Guardiola en Extremadura
Sumar redobla su presión al PSOE para aprobar medidas que abaraten la vivienda
Guevara, novedad en el Alavés; Sadiq repite en punta de la Real
MÁS NOTICIAS