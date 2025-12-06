Espana agencias

Buchanan adelanta en el descuento al Villarreal ante el Getafe (1-0)

Vila-real (Castellón), 6 dic (EFE).- Un tanto del canadiense Tajon Buchanan en el descuento pone en ventaja al Villarreal ante el Getafe tras una primera parte atascada y en la que apenas había habido ocasiones de gol.

El equipo de José Bordalás había logrado neutralizar el caudal ofensivo del conjunto castellonense, pero una genialidad del extremo ha roto la igualdad en el último instante de la primera mitad. EFE

pvb/nhp/og

