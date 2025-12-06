Espana agencias

Barbón aboga por una reforma constitucional hacia un Estado federal y la elección directa de cargos públicos

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reivindicado este sábado "la defensa de la Constitución" a través de un vídeo en el que ha planteado varias propuestas de reforma, entre las que destaca "la construcción de un Estado federal" y "la reforma del Senado para que sea una Cámara Territorial".

En su mensaje por el aniversario de la Constitución española, Barbón también ha propuesto que la elección de los y las alcaldes, presidentes autonómicos y presidentes y vicepresidentes del gobierno de España se haga de forma "directa".

"Creo que el futuro de nuestro proyecto común, que se llama España, dentro de ese proyecto común que se llama Europa, pase inequívocamente por la construcción de un Estado Federal", ha afirmado el presidente asturiano. Respecto al Senado, ha defendido "reducir el número de senadores" y que "sean elegidos por los parlamentos autonómicos".

Por otro lado, Barbón ha insistido en que "en estos tiempos en los que hay mucha gente que atenta contra la democracia, más democracia, más participación es siempre mucho mejor". En este sentido, ha planteado que la elección de cargos públicos sea "de forma directa, participando directamente la ciudadanía a doble vuelta".

El presidente del Principado ha realizado estas propuestas "en torno a una reforma de la Constitución, que evidentemente tiene que ser fruto del diálogo, del acuerdo y la busca del consenso, pero pensando en actualizar todo lo que hemos logrado en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo desde el punto de vista de la defensa de la democracia".

