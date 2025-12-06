Azcón destaca que la unión que supuso la Constitución "abrió el mejor periodo de la historia de España"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este sábado 6 de diciembre en Madrid en el acto de conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución española, de la que ha destacado que es "de lo mejor que hemos hecho en la historia de España, que fue unirnos todos los españoles para acabar con la dictadura y abrir el mejor periodo de la historia de España".

Azcón ha asistido a la celebración llevada a cabo en el Palacio del Congreso de los diputados de la Carrera de San Jerónimo, donde se ha encontrado con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y los diferentes líderes autonómicos del PP. Tras el saludo protocolario con el presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, Azcón ha asistido a los actos organizados en el Palacio.

Minutos antes ha reivindicado ante los medios de comunicación que esa unión de los españoles que simboliza la Carta Magna "es mucho mejor que la división y que levantar muros". Una premisa que, según ha destacado, ha reunido a quienes han asistido a la conmemoración: "Hoy venimos al Congreso de los diputados los que pensamos que lo hicimos bien entonces, y la desgracia es que los que hoy no están son los que quieren acabar con la Constitución y destruir nuestro régimen democrático", ha contrapuesto.

Una ausencia que considera una "mala noticia" por cuanto es la de que quienes "están muy presentes en el día a día de las decisiones que se toman". Ello incluye a Vox, del que Azcón ha considerado que "también debería estar aquí. Hoy deberíamos estar todos", ha subrayado.

De manera previa y en sus redes sociales, Jorge Azcón ha subido un vídeo en el que ha reivindicado que la Constitución es "la gran obra política que marcó un antes y un después en la historia de España".

Un texto del que ha destacado que "nació fruto del entendimiento y de la concordia" y que se ha convertido "en el mayor logro de nuestra democracia y en el marco de convivencia que ha permitido décadas de progreso y de libertad".

Azcón ha defendido que la Constitución es "el gran pacto que garantiza la igualdad y el desarrollo en equilibrio de todos los territorios de nuestro país".

Ha destacado que su aprobación ha permitido construir "una España moderna que defiende el bienestar de sus habitantes y que contribuye a la vez a la riqueza y a la diversidad de nuestro país" y ha apuntado que para los aragoneses supuso también "un impulso decisivo para fortalecer nuestra autonomía, proteger nuestra identidad y situarnos como una comunidad autónoma comprometida con el progreso, la cohesión territorial y el bienestar de todos".

Por ello ha reclamado que su vigencia "es más esencial que nunca" y, frente a quienes ponen en duda sus principios, la atacan y la menosprecian, el presidente aragonés ha reafirmado el compromiso de la Comunidad "para seguir avanzando desde el acuerdo, desde el respeto y desde la solidaridad".

Un mensaje que ha rematado con un "¡Viva la Constitución española!, ¡Viva Aragón! ¡Y viva España!".