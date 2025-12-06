Ayuso acusa al Gobierno de querer tapar su "corrupción" atacando a la Comunidad de Madrid

Madrid, 6 dic (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este sábado al Gobierno central de querer tapar sus "problemas de corrupción y de mala gestión" atacando a la región madrileña con la polémica por las grabaciones del CEO del hospital de Torrejón.

En declaraciones a la prensa a su llegada al acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso, Ayuso ha subrayado que la estrategia de Moncloa es "exagerar y crear escándalos de cualquier cosa" que tenga que ver con las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

En esa línea, ha asegurado que no se trata por igual a las comunidades gobernadas por otros partidos y ha puesto de ejemplo la crisis de la peste porcina en Cataluña donde "no se buscan responsabilidades políticas" porque, ha dicho, el presidente es el socialista Salvador Illa.

"Si fuéramos nosotros, estaríamos apañados", ha espetado Ayuso. EFE

