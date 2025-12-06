Espana agencias

Aviso naranja por mala mar en el norte, amarillo por niebla en Guadalajara y Lleida

Madrid, 6 dic (EFE).- Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco están este sábado en alerta naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros, mientras que zonas de Castilla-La Mancha y de Cataluña terminarán la jornada con aviso amarillo (riesgo bajo) por nieblas, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Galicia y Asturias la alerta naranja se extenderá durante todo el día, mientras que en Cantabria pasará de amarilla a naranja a partir de mediodía y en País Vasco desde las 15.00 horas.

En el noroeste y el oeste de A Coruña y en A Mariña de Lugo se espera mar combinado del noroeste con olas de 5 a 6 metros -temporalmente de 6 a 7 en la zona coruñesa- y vientos del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

En el suroeste de A Coruña, Rías Baixas y Miño de Pontevedra habrá mar combinado de noroeste de 5 a 6 metros.

En todo el litoral asturiano habrá mar combinado de noroeste con olas de 5 a 6 metros, principalmente mar adentro.

Cantabria empezará con mar combinado del noroeste de 4 a 5 metros, que será de 5 a 6 metros desde las 12 h.

En el País Vasco la evolución será la misma, primero con olas de 4 a 5 metros en el litoral de Bizkaia y Gipuzkoa, de 5 a 6 metros desde las 15 y 16 horas, respectivamente.

En el interior de la península la Aemet solo ha emitido avisos amarillos en las provincias de Guadalajara y Lleida por nieblas.

En la serranía de Guadalajara, Parameras de Molina y Alcarria de Guadalajara, caerán a partir de las 21 h, con visibilidad de 200 metros.

En Lleida las nieblas afectarán a la depresión central de la provincia a partir de las 22 h, con visibilidad también de 200 m.

Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

