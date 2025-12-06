Ariane Toro logra el bronce en -52 kilos

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- La española Ariane Toro ha conseguido este sábado la medalla de bronce en la categoría de -52 kilos del Grand Slam de Tokio de judo, al imponerse en una de las finales de la repesca a la japonesa Kisumi Omori.

La judoca navarra, de 22 años, salió victoriosa en un enfrentamiento ante una rival de gran nivel como Omori, ganadora este año del Grand Slam de París y habitual de los podios en los principales torneos del circuito mundial.

La española, bronce continental los dos últimos años en Zagreb y Podgorica, llegó a estar penalizada con dos 'shidos' y por lo tanto en peligro, pero se mantuvo firme y a la postre consiguió el punto que le otorgó el triunfo y el acceso al podio.

Antes de llegarse a ese momento, Toro había caído ante la también japonesa Nanako Tsubone, pero en la repesca pudo acceder a la lucha por las medallas al derrotar a la surcoreana Seyun Jang.

Este domingo compite en -70 kilos Ai Tsunoda, que se enfrentará en la segunda ronda a la vencedora del combate entre la malgache Aina Laura Rasoanaivo y la austríaca Michaela Polleres. EFE