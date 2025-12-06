Aragonès defiende los "importantes avances" para Cataluña gracias al diálogo con el PSOE

Barcelona, 6 dic (EFE).- El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès ha defendido desde Estambul los "importantes avances" que ha logrado Cataluña gracias a la negociación con "el Gobierno socialista", desde los indultos hasta la amnistía: "Hemos demostrado que se pueden abrir puertas que parecían permanentemente cerradas".

Aragonès ha intervenido este sábado en Estambul en una sesión sobre experiencias en resolución de conflictos de la conferencia internacional Peace and Democratic Society, organizada por el Partido de la Igualdad y la Democracia turco, donde ha resaltado el papel del diálogo en la resolución del debate catalán.

Tras expresar su solidaridad con las aspiraciones soberanistas del pueblo kurdo -"vuestra lucha es nuestra lucha"-, Aragonès ha subrayado los logros que, a su parecer, ha cosechado el independentismo catalán en los últimos años, "paso a paso, a veces despacio y otras con una fuerte resistencia", gracias al "coraje político" y la apuesta por la vía democrática.

Para el expresidente catalán, en los procesos de negociación política es "muy importante" el liderazgo, así como saber aprovechar las "oportunidades" que se abran, que en ocasiones "duran poco".

En ese sentido, ha recordado que el Gobierno se abrió a negociar con su partido medidas para desjudicializar el conflicto catalán porque necesitaban sus votos para la investidura de Pedro Sánchez. "Sé que lo hicieron por su interés político, pero lo importante son los resultados, tenemos la ley de amnistía", ha reivindicado.

Aragonès ha reconocido que la amnistía "no sirvió para acabar completamente con la represión" del independentismo, puesto que, ha recordado, queda pendiente la libertad del expresidente catalán Carles Puigdemont y que se levante la inhabilitación al líder de ERC, Oriol Junqueras, pero ha subrayado: "Hemos dado pasos adelante".

Asimismo, ha admitido que esos logros no "solucionan" el conflicto político ni la voluntad del pueblo catalán de "decidir su futuro. Aún tenemos un gran camino para recorrer", ha añadido Aragonès.

El expresidente catalán ha subrayado también la necesidad de tener una "visión a largo plazo", dado que "un conflicto que tiene sus raíces en la historia desde hace siglos no se puede resolver de la noche a la mañana". EFE