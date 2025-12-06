Aloisio (patronal cárnica Anice): Hay "mucho más" de 1.000 millones en juego por la peste

Madrid, 6 dic (EFECOM).- El director general de la Asociación de Industrias de la Carne de España (Anice), Giuseppe Aloisio, ha asegurado que ahora mismo hay "mucho más" de 1.000 millones de euros al año en juego por el bloqueo de exportaciones de productos del cerdo debido a la aparición de la Peste Porcina Africana en Cataluña.

No obstante ve necesario esperar a tener una "foto fija" de la crisis -de aquí a unas semanas- para conocer con detalle ese impacto económico tanto en la factura de exportaciones como en la evolución de los precios, según ha expuesto en una entrevista con Efeagro.

Por ahora, apunta que el impacto es superior a los 1.000 millones teniendo en cuenta que sólo el cierre de Japón y México ya suman cerca de 900 millones al año.

Pero a ello hay que sumar el impacto que supone el bloqueo de más de 130 certificados de unos 40 países y añadir otras partidas como el veto de envíos a China desde la zona afectada, en la que hay "cinco grandes mataderos que exportan cantidades considerables".

Ha reconocido que el virus de la PPA es "muy complicado, no tiene vacuna" y lo "primero" que hacen los terceros países "es blindar su propia cabaña" y cerrar fronteras.

Esta patronal confía en la "capacidad diplomática" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para que los terceros países que no aceptan la regionalización del problema terminen admitiéndola.

Se trata de convencerles de que esos protocolos de regionalización "otorgan seguridad, están trazados, controlados y que, fuera de la zona afectada, el resto se puede considerar seguro".

España exporta a más de un centenar de países extracomunitarios por lo que son "muchas negociaciones, criterios, documentación y aclaraciones" las que esos destinos pueden pedir a España.

A pesar de ello, Anice lanza un "mensaje de tranquilidad a los operadores" porque el Ministerio está haciendo "un buen trabajo".

Por otro lado, aún tiene dudas sobre si el mercado nacional será capaz de absorber todo el producto que se deje de enviar y cómo eso puede afectar al precio: "Hay que ver cómo se reorganiza un poco toda la producción. Hacer hipótesis ahora mismo es un poco aventurado".

Aloisio ve oportuno "dejar pasar un poco de tiempo para ver cómo queda la fotografía final y luego medir los impactos económicos"; una foto que "no estará antes de principio de año".

Para el director general de Anice es una "buena noticia, dentro de lo malo", que los focos sigan circunscritos y ha valorado además el despliegue y los medios utilizados para intentar contener el foco.

Cataluña, según Aloisio, está ahora en una fase de "lucha y contención" del virus mientras el resto de comunidades "se han concienciado de la gravedad de la sobrepoblación de jabalíes y están activando todos los resortes posibles para intentar contener o controlarla".

Pone como ejemplo a Andalucía, una región que declaró "hace años" la "emergencia cinegética" por daños de jabalíes y cerdos asilvestrados.

Tras "constatarse esa sobrepoblación" en Andalucía "se autorizaron capturas fuera de temporada" de caza de la especie, ha apuntado Aloisio, que fue hace tres años director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta.

Finalmente, hace una defensa de todo el sector cárnico del porcino porque es "modélico" en cuanto a las medidas de bioseguridad y prevención que implementa, aunque "el riesgo cero no existe". EFECOM

