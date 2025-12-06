Espana agencias

Almeyda cita a 21 jugadores en una lista con ocho bajas y cinco jugadores del filial

Guardar

Sevilla, 6 dic (EFE).- El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almayda, ha facilitado en la tarde de este sábado una lista de veintiún jugadores para el partido del domingo en Mesalla ante el Valencia, en la que no están hasta ocho futbolistas de la primera plantilla -siete por lesiones y uno por sanción- e incluye a cinco con fichas del filial.

El pasado jueves, en el partido de Copa en el campo del Extremadura (Segunda RFEF) (1-2), cayó lesionado el lateral derecho Juanlu Sánchez, sustituido a la media hora de juego, y se unió a otros cinco que ya estaban ausentes con por mermas físicas.

El central francés Tanguy Nianzou, el lateral chileno Gabriel Suazo y dos extremos, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj, fueron bajas en el derbi del pasado fin de semana, donde también se lesionó el central brasileño Marcao Teixeira.

La racha de lesiones se ha completado este sábado con otro central, Kike Salas, que jugó completo el partido copero en Almendralejo pero que no se ejercitó en la ciudad deportiva, en la última sesión previa al choque, porque sufre una sobrecarga en el pubis y por ello queda pendiente de evolución.

A estas siete bajas por lesión se une una octava, la del delantero Isaac Romero, expulsado con roja directa ante el Betis y que ha sido castigado con dos partidos de suspensión.

La lista de expedicionarios la conforman: los porteros Odysseas, Nyland y Alberto Flores, los defensas Carmona, Azpilicueta, Ramón Martínez, Cardoso, Castrín y Oso, los centrocampistas Gudelj, Manu Bueno, Agoumé, Mendy, Sow, Jordán, Ejuke y Miguel Sierra y los delanteros Alfon, Peque, Alexis y Akor Adams. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Melilla traslada a 21 menores a otras comunidades y hay otros 15 pendientes

Infobae

El presidente de Melilla, sin información del Gobierno sobre la cumbre con Marruecos

Infobae

Muere el histórico entrenador y jugador del Real Zaragoza Manolo Villanova

Infobae

0-2. El PSV gana sin sudar antes de recibir al Atlético de Madrid

Infobae

El Betis aprovecha la visita del Barça para cerrar su 'Semana de la Discapacidad'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el precio de la gasolina: “Estamos pagando de más por el mismo producto”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

DEPORTES

Horario de los partidos de

Horario de los partidos de España en el Mundial 2026: dos a las seis de la tarde en Atlanta y uno de madrugada en Guadalajara

Los jugadores de Cabo Verde en LaLiga: tres “Tiburones” que España debe vigilar en el Mundial 2026

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final