Almeyda cita a 21 jugadores en una lista con ocho bajas y cinco jugadores del filial

Sevilla, 6 dic (EFE).- El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almayda, ha facilitado en la tarde de este sábado una lista de veintiún jugadores para el partido del domingo en Mesalla ante el Valencia, en la que no están hasta ocho futbolistas de la primera plantilla -siete por lesiones y uno por sanción- e incluye a cinco con fichas del filial.

El pasado jueves, en el partido de Copa en el campo del Extremadura (Segunda RFEF) (1-2), cayó lesionado el lateral derecho Juanlu Sánchez, sustituido a la media hora de juego, y se unió a otros cinco que ya estaban ausentes con por mermas físicas.

El central francés Tanguy Nianzou, el lateral chileno Gabriel Suazo y dos extremos, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj, fueron bajas en el derbi del pasado fin de semana, donde también se lesionó el central brasileño Marcao Teixeira.

La racha de lesiones se ha completado este sábado con otro central, Kike Salas, que jugó completo el partido copero en Almendralejo pero que no se ejercitó en la ciudad deportiva, en la última sesión previa al choque, porque sufre una sobrecarga en el pubis y por ello queda pendiente de evolución.

A estas siete bajas por lesión se une una octava, la del delantero Isaac Romero, expulsado con roja directa ante el Betis y que ha sido castigado con dos partidos de suspensión.

La lista de expedicionarios la conforman: los porteros Odysseas, Nyland y Alberto Flores, los defensas Carmona, Azpilicueta, Ramón Martínez, Cardoso, Castrín y Oso, los centrocampistas Gudelj, Manu Bueno, Agoumé, Mendy, Sow, Jordán, Ejuke y Miguel Sierra y los delanteros Alfon, Peque, Alexis y Akor Adams. EFE