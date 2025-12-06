Espana agencias

42-22. Djordje Cikusa y la defensa dan un plácido triunfo al Barça ante el Cuenca

Barcelona, 6 dic (EFE).- El Barça sumó este sábado su undécima victoria en la Liga Nexus Energía Asobal tras arrollar al REBI Cuenca (42-22) en el primero de los cinco partidos en catorce días que cerrarán el 2025 en el campeonato doméstico.

El lateral Djordje Cikusa brilló con nueve goles sin fallo y, junto a la intensidad defensiva que dejó al Cuenca sin marcar en los últimos quince minutos, cimentó un triunfo incontestable que refuerza el liderato del Barça.

Con dicho triunfo e el conjunto azulgrana da el pistoletazo de salida a un maratón de cinco partidos en catorce días que representa un tercio de la primera vuelta del campeonato doméstico y marcará el cierre del 2025.

Sin Frade ni N'Guessan —a quienes Carlos Ortega dio descanso esta jornada liguera—, Fàbregas y Djordje Cikusa se multiplicaron. El pivote francés no acusó el desgaste europeo e impuso una intensidad defensiva que asfixió al Cuenca, incapaz de estrenar su marcador hasta más allá del minuto once.

A ese muro se añadieron el acierto en el lanzamiento exterior y la amenaza permanente al contraataque del lateral español, ingredientes que prendieron una declaración de intenciones inequívoca: el Barça quería resolver por la vía rápida, y el 11-1 del minuto 13 así lo certificaba.

El Cuenca trató de apaciguar el chaparrón apoyado en el acierto de Tavares y Freire, que se combinaron para maquillar la diferencia (13-7, min.20). Su reacción, sin embargo, se topó con la inspiración de Djordje Cikusa, que firmó ocho goles sin fallo al descanso en su primera gran tarde tras su regreso de cesión, y sostuvo la renta local al descanso (21-14).

Tras el paso por vestuarios, Ortega recurrió a Nielsen para reemplazar a un desacertado Hallgrímsson (3/17). Todo lo que le faltó al islandés lo aportó el danés, que dio consistencia a la portería, mientras la entrada de Mem en la primera línea añadió la lucidez ofensiva necesaria para asestar el zarpazo definitivo al marcador (28-18, min.39).

El Cuenca intentó reaccionar, pero la losa anímica del arreón azulgrana provocó un colapso ofensivo que los dejó estancados en 22 goles, un bache que el Barça aprovechó para ampliar la diferencia hasta el definitivo 42-22, logrando su undécima victoria liguera y consolidando el liderato.

-Ficha técnica:

42 - Barça (21+21): Hallgrímsson; Janc (5), Mem (4), Makuc (5), Fàbregas (3), Elderaa (1) y Barrufet (1), -siete inicial-, Nielsen (p.s), Bazán (-), Carlsbogard (3), Djordje Cikusa (9), Aleix Gómez (-), Ortega (4), San Felipe (2) y Petar Cikusa (5).

22 - REBI Cuenca (14+8): Arguillas; Mayo (-), Coelho (1), Freire (4), Antúnez (2), Gandara (1), Tavares (7, 3p), -siete inicial-, Tonicher (p.s), Aldini (-), Martín (-), González (2), Toth (2), Matos (-) y Pizarro (3).

Parciales cada cinco minutos: 4-0, 8-0, 11-2, 13-6, 17-10, 21-14 (descanso), 23-17, 28-18, 30-21, 34-22, 36-22, 42-22 (final).

Árbitros: Ignacio García Serradilla y Roland Sánchez Bordetas. Excluyeron dos minutos a Blaz Janc (min.15) y a Antonio Bazán (min.16) por parte del Barça y a Guilherme Tavares (min.40), a Diego Gandara (min.41) y a Manuel Vilhena Roque Coelho (min.25) por parte del REBI Cuenca.

Incidencias: partido de la decimosegunda jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona). EFE

