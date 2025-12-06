Espana agencias

25-29. Las Guerreras caen ante Alemania y se despiden del Mundial

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- La selección española femenina de balonmano no pudo aprovechar el tropiezo de Serbia, que cayó por un contundente 33-17 ante Montenegro, y se quedó fuera de los cuartos de final del Mundial de Países Bajos y Alemania, tras caer este sábado por 25-29 ante Alemania.

Una derrota que puso fin a la aventura de las Guerreras en un Campeonato del Mundo en el que las de Ambros Martín, inmersas en pleno proceso de reconstrucción, fueron víctimas de sus debilidades.

Especialmente en ataque las jugadoras españolas se han visto lastradas por su falta de efectividad, un problema que, obligadas como estaban a ganar, se vio acrecentada ante Alemania, como demostraron los tan sólo dos goles (2-6) que el equipo español contabilizaba transcurridos los primeros trece minutos de juego.

Fiel reflejo de las dificultades ofensivas del conjunto español que carente de lanzamiento exterior trató de conectar, sin éxito, con la pivote Lyndie Tchaptchet en la línea de seis metros.

Errores que permitieron a Alemania sacar a relucir su veloz juego de transición, que por fortuna para las de Ambros Martín se mostró más errático que en anteriores encuentros, lastrado por unas innecesarias prisas.

Sin embargo, bastó que las germanas, que contaban por victorias sus partidos, ajustasen mínimamente la puntería para situarse con una más que inquietante ventaja de cuatro goles en el marcador (2-6).

Una renta que las Guerreras fueron incapaces de reducir condenadas no sólo ya por su escasa producción ofensiva, sino también por su endeblez en la retaguardia, como atestiguaban las cero paradas que contabilizaba Lucia Prades a falta de cinco minutos para la conclusión del primer tiempo.

Pero cuando peor pintaban las cosas para España, que caía por 6-12, llegó la reacción de las de Ambros Martín, propiciada, curiosamente, por un tiempo muerto solicitado por el seleccionador alemán.

Un parón que el preparador español aprovechó para dar entrada a la guardameta Nicole Morales que con tres intervenciones casi consecutivos pareció revivir al conjunto español, que se acercó a tan sólo dos goles en el marcador (10-12) con un parcial de 4-0.

Pero todo el buen hacer de las Guerreras, que alcanzaron el descanso con una desventaja de tres tantos (13-10), en el tramo final del primer período se diluyó en el arranque del segundo tiempo, tras encajar un parcial de 0-4 que situó a Alemania con un máxima renta de siete goles (10-17).

Un resultado que obligaba a las internacionales españolas a una remontada que se antojaba cada vez más difícil ante la incapacidad de las de Ambros para contener el juego ofensivo del equipo alemán que saldaba con gol cada uno de sus ataques.

Todo lo contrario que España que con la excepción de los latigazos de Danila So Delgado, que cerró el choque con diez dianas, mostró los mismos primeros ofensivos que le castigaron en el arranque de la contienda.

Continuas pérdidas de balón de las jugadoras españolas, cada vez más imprecisas por las prisas, condenaron a las de Ambros Martin a una derrota que pareció definitiva (21-27) a cinco minutos para el final.

Ni así se rindieron, sin embargo, las Guerreras que, que más a base de fe que de una mejoría en su juego, llegaron a reducir a tres tantos (24-27) la diferencia, un alarde de rabia y carácter, que no pudo evitar la derrota (25-29) ni la eliminación.

-- Ficha técnica:

25 - España: Prades; Etxeberria (3), Bengoetxea (1), Alicia Fernández (1p), So Delgado (10), Jennifer Gutiérrez (-) y Gassama (-) -equipo inicial- Morales (ps), Vegué (-), Somaza (1), Arcos (-), Lysa Tchaptchet (1), Elba Álvarez (4, 1p), Lyndie Tchaptchet (2), Arroyo (-) y Oppedal (2)

29 - Alemania: Filter; Behrend (-), Leuchter (2), Von Pereira (-), Vogel (6), Smits (-) y Doll (5, 2p) -equipo inicial- Wachter (ps), Grijseels (1), Engel (4, 1p), Antl (3), Steffen (-), Kuhne (3), Lott (4), Maidhof (-) y Hauf (1)

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 2-3, 3-6, 5-9, 6-12 y 10-13 (Descanso) 10-17, 12-19, 16-21, 18-24, 21-27 y 25-29 (Final)

Árbitros: Hansen y Madsen (DEN). Excluyeron por dos minutos a Lysa Tchaptchet y Lyndie Tchaptchet por España; y a Vogel y Doll (2) por Alemania.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera y última jornada del grupo II de la segunda fase del Mundial de Países Bajos y Alemania disputado en el Westfalenhalle de Dortmund (Alemania).EFE

