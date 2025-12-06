Espana agencias

2-0. El Barça derriba el muro del Tenerife con dos goles tardíos de Pajor y Alexia

Guardar

Sant Joan Despí (Barcelona), 6 dic (EFE).- El Barça ganó al Costa Adeje Tenerife en el Estadio Johan Cruyff (2-0) gracias a los tardíos goles de Ewa Pajor y Alexia Putellas, que en los últimos diez minutos decantaron el partido a favor del líder de la Liga F Moeve.

Las azulgranas terminaron el primer tiempo sin prácticamente generar peligro, con un once inicial atípico, con mayoría de futbolistas de la unidad ‘B’ debido a la plaga de lesiones en el vestuario barcelonista.

Las internadas de Vicky López por la banda izquierda, y la insistencia de Schertenleib y Putellas en la medular fueron los avisos más claros del cuadro local, que no fue hasta el segundo tiempo cuando logró acercarse más al ritmo que mostró antes del parón internacional.

No lo tuvo fácil porque enfrente tenía a uno de los equipos revelación de la temporada, un Costa Adeje sólido, valiente en los duelos y ordenado. Aunque no logró apenas inquietar a Cata Coll con sus transiciones, el conjunto visitante aguantó el cara a cara ante el líder, que pidió sin éxito dos revisiones de penalti.

El primer disparo entre los tres palos del Barça no llegó hasta bien entrado el segundo tiempo. Schertenleib se topó con la meta Nay Cáceres. Con una marcha más, los cambios en el ecuador de la segunda parte dieron alas al cuadro catalán, que empezó a someter al conjunto tinerfeño con la entrada de Clàudia Pina y Laia Aleixandri.

El Barça terminó el choque abocado a la portería rival, buscando el gol que se le había resistido durante 80 minutos. La máxima goleador del equipo, Ewa Pajor remató desde el interior del área centro servido por la lateral Aïcha, tras una triangulación con Graham Hansen, para abrir el marcador (1-0, min.83).

La jugadora noruega también fue clave en el segundo tanto con un centro preciso que conectó Alexia Putellas con un acrobático remate en el minuto 87 con el que el Barça sentenció el encuentro.

- Ficha técnica :

2 - Barcelona: Cata; Aïcha, Paredes, Torrejón (Mapi León, min. 73), Carla Julià (Esmee Brugts, min. 72); Schertenleib (Pina, min. 61), Serrajordi (Aleixandri, min. 61), Putellas; Graham Hansen, Pajor (Martine Fenger, min. 90), Vicky López.

0 - Tenerife: Nay Caceres; Zaremba, Cinta (Fatou, min. 82), Vergés, Patri Gavira, Blanco; Hernández (Iratxe, min.46), Natalia Ramos, Castelló; Gramaglia (Ari Arias, min. 73), Sakina (María José, min. 77).

Goles: 1-0, min.83: Pajor. 2-0, min.87: Putellas (min.87).

Árbitra: Beatriz Cuesta amonestó a Clara Serrajordi (min.29) e Irene Paredes (min.51) para el Barcelona.

Incidencias: Partido de la jornada 13 de Liga F Moeve que se disputó en el Estadio Johan Cruyff ante 3476 espectadores. EFE

jgc/vmc/apa

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El CEO de Ribera Salud: El audio publicado está "editado, recortado" y "fuera de contexto"

Infobae

Kike Barja sigue al margen del grupo

Infobae

Marcelino: “Es imposible que podamos mantener este ritmo”

Infobae

Feijóo espera completar antes de Navidad el relevo de Mazón al frente del PPCV y pasar el testigo a Pérez Llorca

Feijóo espera completar antes de

1-0. El VAR y Boyé desequilibran el derbi vasco al descanso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el precio de la gasolina: “Estamos pagando de más por el mismo producto”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Los jugadores de Cabo Verde

Los jugadores de Cabo Verde en LaLiga: tres “Tiburones” que España debe vigilar en el Mundial 2026

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”