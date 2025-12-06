1-4. El Real Valladolid golea al Huesca

Huesca, 6 dic (EFE).- El Real Valladolid goleó al Huesca en el Alcoraz al ganar de forma clara y contundente (1-4), en un partido que no le salió nada a los oscenses, sin acierto, sin estar bien posicionados, dejando huecos en el centro del campo y sin ideas, mientras que los de Pucela jugaron a placer, con calidad, velocidad y como mejor les convino, que fue a la contra donde encontraron una mina de oro.

Comenzó el partido bien y teniendo la posesión del balón el Huesca, dominando y llegando con facilidad al área visitante, y ya en el minuto 2 Enrich tuvo una buena ocasión para inaugurar el marcador.

Sería el Valladolid, en una de las pocas llegadas que tuvo en los primeros minutos quien abriría el marcador en el minuto 6, en una contra llevada con rapidez por la banda derecha que culminaría Chuki a pase de Latasa con un disparo raso a la derecha de Dani Jiménez, que no pudo atajar el balón.

En el ecuador de la primera parte el Huesca quedó un poco desdibujado al no estar bien posicionado en el campo, mientras que el Valladolid, por la banda izquierda, tenía algunos acercamientos que nunca encontraron rematador.

En otro contraataque el Valladolid marcó el segundo gol en el minuto 36, tras un fallo del defensa Alonso que permitió a Chuqui dar un pase a Peter que batió con un disparo raso por el palo largo ante el que no pudo hacer nada Dani Jiménez.

Tras el descanso el Valladolid salió a la contra siendo fruto de ello el tercer gol por medio de Peter (minuto 56) que sólo tuvo que rematar al fondo de la portería un pase de Biuk. Ntamack hizo el 1-3 en el minuto 74 y Amath el 1-4 en el 76.

Ficha Técnica

1 - SD Huesca: Dani Jiménez; Angél Peréz, Piña, Pulido, Alonso (Ro, m. 59); Sielva, Alvárez (Liberto m. 74), Kortajarena (Ntamack, m. 46), Portillo, Ojeda (Luna, m. 46) y Enrich (Enol, m. 59).

4 -Real Valladolid: Guilherme; Alejo (Moreno, m. 88), Tomeo, Torres, Bueno; Ponceau (Meseguer, m. 84), Juric; Peter (Trilli, m. 84), Chuki (Canós, m. 75), Biuk (Amath, m. 75) y Latasa

Goles: 0-1, m. 6, Chuki; 0-2, m. 36; Peter; 0-3, m. 56, Peter; 1-3, m. 74, Ntamack; 1-4, m. 76, Amath.

Arbitro: Fuentes Molina (Comité Valenciano). Mostró tarjetas amarillas por parte del Huesca a; Alvarez y Angel Pérez; y por parte del Real Valladolid a: Bueno, Ponceau, Latasa y Canós.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la liga Hypermotion disputado en el estadio El Alcoraz entre el Huesca y el Real Valladolid ante 5.509 espectadores. EFE .

