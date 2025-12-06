Espana agencias

1-0. El VAR y Boyé desequilibran el derbi vasco al descanso

Guardar

Vitoria, 6 dic (EFE).- El VAR y Lucas Boyé han desequilibrado el derbi vasco al descanso, en una primera mitad en la que la Real Sociedad se podía haber adelantado a balón parado, pero lo ha hecho el Alavés en el tiempo de descuento de la primera parte.

Una mano fortuita de Aritz Elustondo ha cambiado el encuentro después de que una gran parada de Antonio Sivera tras un cabezazo de Carlos Soler y otro testarazo al poste de Jon Martín han podido cambiar el resultado. EFE

jd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El CEO de Ribera Salud: El audio publicado está "editado, recortado" y "fuera de contexto"

Infobae

Kike Barja sigue al margen del grupo

Infobae

Marcelino: “Es imposible que podamos mantener este ritmo”

Infobae

Feijóo espera completar antes de Navidad el relevo de Mazón al frente del PPCV y pasar el testigo a Pérez Llorca

Feijóo espera completar antes de

Pacheta dice que el Ceuta es “un equipo peligroso y con mucha movilidad”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el precio de la gasolina: “Estamos pagando de más por el mismo producto”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Los jugadores de Cabo Verde

Los jugadores de Cabo Verde en LaLiga: tres “Tiburones” que España debe vigilar en el Mundial 2026

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”