1-0. El VAR y Boyé desequilibran el derbi vasco al descanso

Vitoria, 6 dic (EFE).- El VAR y Lucas Boyé han desequilibrado el derbi vasco al descanso, en una primera mitad en la que la Real Sociedad se podía haber adelantado a balón parado, pero lo ha hecho el Alavés en el tiempo de descuento de la primera parte.

Una mano fortuita de Aritz Elustondo ha cambiado el encuentro después de que una gran parada de Antonio Sivera tras un cabezazo de Carlos Soler y otro testarazo al poste de Jon Martín han podido cambiar el resultado. EFE

jd