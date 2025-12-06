1-0. El Alavés no falla en el derbi vasco ante la Real

Vitoria, 6 dic (EFE).- El Deportivo Alavés no falló en el debi vasco y se llevó los tres puntos este sábado ante la Real Sociedad por 1-0, gracias a un penalti convertido por Lucas Boyé en el descuento de la primera mitad.
Los donostiarras perdonaron en los primeros 45 minutos y aunque en la última media hora fueron más protagonistas no lograron ocasiones claras como para conseguir el empate. EFE
