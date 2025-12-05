Espana agencias

Venezolana Laser anuncia ruta hacia Madrid con escala en Cartagena tras cancelaciones

Caracas, 5 dic (EFECOM).- La aerolínea Laser anunció este viernes una nueva ruta entre Venezuela y España, con escala en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, que empezará a operar desde el próximo miércoles 10 de diciembre, como una alternativa tras la seguidilla de cancelaciones de vuelos desde y hacia territorio venezolano de las últimas dos semanas.

En un comunicado publicado en Instagram, Laser informó que diseñó "una alternativa de conexión" para los pasajeros con reservas confirmadas, ante "la imposibilidad operativa de mantener los vuelos directos" entre Venezuela y España.

Según información suministrada a EFE por una fuente del sector, el itinerario prevé una salida Madrid-Cartagena operada por compañía española, seguida de dos vuelos -con cuatro horas de diferencia- de Cartagena a Caracas, operados por Laser.

La oferta de retorno es la misma: dos vuelos Caracas-Cartagena de Laser, seguidos de un vuelo de Plus Ultra con la ruta Cartagena-Madrid.

Por su parte, en una comunicación a la que tuvo acceso EFE, Plus Ultra confirmó la ruta alternativa.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

El anunció dio pie a una cascada de cancelaciones de vuelos de líneas aéreas internacionales, que aumentaron luego de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzara su propia recomendación de no sobrevolar el territorio del país suramericano, lo que dejó este viernes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, sin vuelos de compañías extranjeras.

Así, Iberia, Air Europa y Plus Ultra (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia, Turkish Airlines (Turquía) suspendieron sus vuelos y luego perdieron su concesión de vuelo en el país suramericano, por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), que les dio un plazo de 48 horas para retomar sus vuelos con el país, exigencia que no cumplieron las compañías.

Las nacionales Estelar y Laser suspendieron sus itinerarios con destino a España debido a la advertencia de AESA.

Esta semana, las líneas que seguían activas -Copa (Panamá), Wingo (Colombia), Satena y Boliviana de Aviación (Bolivia)- también anunciaron suspensiones limitadas, citando "intermitencias" en sus señales de navegación.

La crisis de conectividad aérea se da en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Latinoamérica, pero que la Administración chavista tacha de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen.EFECOM

