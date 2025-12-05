Urtasun ve "nefasta" la gestión sanitaria en Madrid, tras el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado que la Comunidad de Madrid tiene que pedir disculpas por una gestión sanitaria "nefasta" que, a su juicio, se acumula desde hace años, tras ser preguntado por el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este viernes, en su visita al 31 Manga Barcelona, que se celebra en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, después de ser preguntado por el audio que se ha destapado en el que el CEO de Ribera Salud, que gestiona el hospital, instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables.

Urtasun cree que la Comunidad de Madrid debe pedir disculpas por la gestión sanitaria: "Por todos es conocido cuál ha sido a lo largo de todos estos años la inefable gestión en materia sanitaria de la Comunidad de Madrid".

"No hace falta recordar los protocolos de la vergüenza durante el Covid que provocaron tantas muertes y luego los escándalos que se suceden", añade.

Además, ha mostrado su apoyo y ha defendido la "labor impecable" de defensa de la sanidad pública de la ministra de Sanidad, Mónica García.