Espana agencias

Urtasun ve "nefasta" la gestión sanitaria en Madrid, tras el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz

Guardar

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado que la Comunidad de Madrid tiene que pedir disculpas por una gestión sanitaria "nefasta" que, a su juicio, se acumula desde hace años, tras ser preguntado por el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este viernes, en su visita al 31 Manga Barcelona, que se celebra en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, después de ser preguntado por el audio que se ha destapado en el que el CEO de Ribera Salud, que gestiona el hospital, instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables.

Urtasun cree que la Comunidad de Madrid debe pedir disculpas por la gestión sanitaria: "Por todos es conocido cuál ha sido a lo largo de todos estos años la inefable gestión en materia sanitaria de la Comunidad de Madrid".

"No hace falta recordar los protocolos de la vergüenza durante el Covid que provocaron tantas muertes y luego los escándalos que se suceden", añade.

Además, ha mostrado su apoyo y ha defendido la "labor impecable" de defensa de la sanidad pública de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El WhatsApp de Mazón a Pradas tras alertarle ella el 29O de que "preocupa" el barranco del Poyo: "Cojonudo"

El WhatsApp de Mazón a

El TSXG reconoce el derecho de un policía que ejerce sin uniforme a percibir compensación por vestuario

Infobae

Bustinduy pide que "se asuman todas las responsabilidades" ante casos como el de Salazar y el de Torremolinos

Bustinduy pide que "se asuman

Guardiola afea el "tufo machista" de Abascal y apunta que ella sólo se rinde al interés de Extremadura

Guardiola afea el "tufo machista"

Almeida acusa a Sánchez de ser "quien ha tapado las denuncias que hay contra su amigo Paco Salazar"

Almeida acusa a Sánchez de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El WhatsApp de Mazón a

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

El origen de los tanques orugas fue un tractor: el vehículo de campo que inspiró a los carros de combate de la Primera Guerra Mundial

El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras un presunto acoso sexual

Estas son las amenazas que recibieron los alumnos de la Policía Nacional para comprar su muñeca solidaria: “Te meto una hostia que te saco de España”

Vox no estará en el 50 aniversario de la Constitución ni en el izado de bandera: “No compartiremos espacio con un Gobierno instalado en la corrupción”

ECONOMÍA

Renta individual o conjunta, ¿qué

Renta individual o conjunta, ¿qué es mejor?

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Bruselas frena a Elon Musk: la Comisión Europea multa a X con 120 millones por falta de transparencia y diseño engañoso

El retraso de Verifactu abre un debate: ¿es viable implantar el control horario digital en 2026?

DEPORTES

Sorteo del Mundial 2026: a

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club