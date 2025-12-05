Espana agencias

Un año y seis meses de condena a un preso de El Dueso que se fugó en el hospital y huyó a Francia

Guardar

El Juzgado de lo Penal número 1 de Santander ha condenado a un año y medio de cárcel al preso de El Dueso de Santoña (Cantabria) que en junio de 2024 se fugó durante un traslado sanitario al Hospital Valdecilla de Santander y huyó después a Francia, donde fue detenido dos semanas después, en un camping en el sur del país.

Este viernes se ha celebrado, con conformidad de las partes, el juicio al implicado y a las personas que le ayudaron a escapar: familiares, considerados cooperadores de lo ocurrido y sobre quienes han recaído siete meses de prisión, y un enjuiciado como cómplice, condenado a tres mes y un día y al pago de una multa, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2024 por la tarde, cuando el interno aprovechó un traslado a Valdecilla para escaparse, a las puertas del Servicio de Urgencias.

Fue arrestado el 1 de julio a las seis de la mañana por agentes galos, de la Gendarmería de Pau, en un camping de Tournon-dAgenais, junto a dos personas que le ayudaron en su fuga.

En el momento de la huída, el interno estaba siendo conducido por la Guardia Civil a Valdecilla para hacerse una radiografía y comprobar si había sufrido alguna rotura después de que, al parecer, se hubiera autolesionado dando un golpe a la pared para que le llevasen al hospital.

Pero los agentes que iban con él, cuando se disponían a bajarle del furgón, fueron rociados -con un spray o sustancia-, y el preso y otras personas -presuntamente puestas de acuerdo previamente con él- huyeron del lugar en un coche.

En concreto, se dio a la fuga sobre las 17.30 horas a la entrada de Urgencias de Valdecilla y lo sucedido fue comunicado al resto de cuerpos policiales para la búsqueda del reo, labores que culminaron 16 días después: a las 6.00 horas del 1 de julio con su detención en Francia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Azcón tilda de "asqueroso" lo sucedido en el PSOE con Salazar y pide que Alegría explique su comida con este

Azcón tilda de "asqueroso" lo

Ertzainas protestan en San Sebastián por "la falta de medios" frente al aumento de "violencia diaria"

Ertzainas protestan en San Sebastián

Interior contesta a las críticas del PP que Marlaska no asistirá al Congreso el día 10 por una reunión en Qatar

Interior contesta a las críticas

La AN extiende hasta junio de 2026 la investigación del presunto fraude por hidrocarburos que afecta a Aldama

La AN extiende hasta junio

Morant, sobre los mensajes de Pradas: "Tenían toda la información y decidieron quedarse en El Ventorro sin hacer nada"

Morant, sobre los mensajes de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid rechaza

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

La OCU alerta de que la factura de la luz subirá 15,03 euros en 2026 por los peajes y cargos del suministro

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por publicar anuncios de pisos que no cumplen la ley: “No son minipisos son infraviviendas”

DEPORTES

Sorteo Mundial 2026: los rivales

Sorteo Mundial 2026: los rivales de España durante la fase de grupos del torneo

Jordan y la cláusula de su contrato en la NBA: “Si veía un partido de baloncesto en la calle, podía jugarlo. Si me lesionaba, mi salario estaba garantizado”

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés