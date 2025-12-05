Sudáfrica suspende la entrada de carne de cerdo y otros derivados por la peste porcina

Madrid, 5 dic (EFECOM).- Sudáfrica ha suspendido la importación desde toda España de carne de cerdo fresca, congelada, curada, semen de porcino, tripas y productos sanguíneos porcinos producidos después del 27 de octubre debido a los focos de peste porcina africana detectados en jabalíes en la provincia de Barcelona.

El país africano no aceptará tampoco contenedores en tránsito con fecha de producción posterior a dicho 27 de octubre, según la nota de actualización publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) español.

Sudáfrica compra productos derivados del cerdo a España por un valor cercano a los 10 millones de euros anuales (datos 2024).

Por lo demás, continúan bloqueados más de 130 certificados sanitarios de exportación por cerca de 40 países terceros; sin embargo, algunos de relevancia como China y Reino Unidos sí han aceptado la regionalización por lo que aceptan la entrada de productos siempre que no provengan de la zona afectada por el brote. EFECOM