Espana agencias

Putin y Modi pactan una alianza económica en un encuentro marcado por la guerra de Ucrania

Guardar

Nueva Delhi, 5 dic (EFECOM).- Rusia y la India pactaron este viernes una alianza económica para el próximo lustro durante la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a Nueva Delhi, donde se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, en un encuentro también marcado por las negociaciones sobre Ucrania.

En la jornada de hoy, segunda y última de la visita de presidente ruso a la India, Modi y Putin anunciaron el sellado de un programa de cooperación económica que se extenderá hasta 2030, una hoja de ruta que consolida los lazos comerciales entre ambas potencias pese a las sanciones y los castigos de EE.UU.

Modi confirmó que los equipos técnicos de Rusia y la India trabajan para cerrar "cuanto antes" un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la India y la Unión Económica Euroasiática, el bloque regional que lidera Moscú.

El objetivo es institucionalizar el intercambio de mercancías y establecer mecanismos de pago en monedas nacionales que permitan operar al margen del sistema financiero occidental controlado por el dólar.

Moscú y Nueva Delhi pactaron acuerdos en las áreas de migración, salud, transporte, mercado de fertilizantes o cooperación aduanera.

El ámbito energético, y especialmente el del combustible ruso, un sector muy afectado por las sanciones establecidas por Estados Unidos y la Unión Europea, también han estado en las conversaciones.

El presidente Putin aseguró que Moscú es un proveedor confiable de petróleo, gas y carbón para la India y que Rusia podrá continuar enviando combustible de manera "ininterrumpida" a la economía india.

En agosto, Washington impuso aranceles de hasta el 50 % a productos indios con el argumento de que Nueva Delhi alimentaba, a través de la llamada "laguna de la refinería", una puerta trasera para que el crudo ruso transformado en la India siguiera llegando a Europa.

La jornada de este viernes se inició con la ofrenda del mandatario ruso al monumento conmemorativo al icono de la lucha no violenta de la India, mahatma Gandhi.

Putin depositó una corona de flores con la bandera rusa en el memorial de Raj Ghat.

Posteriormente, el presidente ruso se reunió con Modi en la Hyderabad House de la capital india. Ayer, el primer ministro indio recibió a Putin en el aeropuerto a su llegada a Nueva Delhi y ambos líderes mantuvieron un primer encuentro en la residencia del mandatario asiático.

Tras un saludo inicial marcado por una gran expectación mediática, los dos mandatarios mantuvieron un breve encuentro ante la prensa en el que Modi trasladó a Putin que la India no mantiene una posición de neutralidad frente a la guerra de Ucrania, sino que se alinea activamente a favor de la paz.

Anoche, en una entrevista con el canal indio India Today, Putin aseguró que está dispuesto a "liberar" el Donbás mediante una acción militar si Ucrania no retira sus tropas.

Este viernes, el presidente ruso aseguró que Rusia negocia una "declaración pacífica" conjunta con, entre otros, Estados Unidos, para la guerra de Ucrania.

La confirmación sigue a las impresiones compartidas ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tras la reunión de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner con Putin en Moscú, comentó que el líder ruso había dado señales de querer poner final a la guerra, aunque advirtió entonces que no se había logrado un consenso definitivo. EFECOM

(Foto)(Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Azcón tilda de "asqueroso" lo sucedido en el PSOE con Salazar y pide que Alegría explique su comida con este

Azcón tilda de "asqueroso" lo

Ertzainas protestan en San Sebastián por "la falta de medios" frente al aumento de "violencia diaria"

Ertzainas protestan en San Sebastián

Interior contesta a las críticas del PP que Marlaska no asistirá al Congreso el día 10 por una reunión en Qatar

Interior contesta a las críticas

La AN extiende hasta junio de 2026 la investigación del presunto fraude por hidrocarburos que afecta a Aldama

La AN extiende hasta junio

Morant, sobre los mensajes de Pradas: "Tenían toda la información y decidieron quedarse en El Ventorro sin hacer nada"

Morant, sobre los mensajes de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid rechaza

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

La OCU alerta de que la factura de la luz subirá 15,03 euros en 2026 por los peajes y cargos del suministro

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por publicar anuncios de pisos que no cumplen la ley: “No son minipisos son infraviviendas”

DEPORTES

Sorteo Mundial 2026: los rivales

Sorteo Mundial 2026: los rivales de España durante la fase de grupos del torneo

Jordan y la cláusula de su contrato en la NBA: “Si veía un partido de baloncesto en la calle, podía jugarlo. Si me lesionaba, mi salario estaba garantizado”

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés