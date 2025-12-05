Espana agencias

Patronal minera dice que la sentencia absolutoria de Aznalcóllar refuerza la credibilidad

Guardar

Sevilla, 5 dic (EFECOM).- La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) celebra la sentencia que refrenda la adjudicación del concurso internacional de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), ya que "refuerza la credibilidad de los procesos de adjudicación y la profesionalidad de quienes los gestionan".

Aminer ha destacado este viernes especialmente que los técnicos de la administración andaluza queden liberados de la presión judicial que han soportado durante más de una década, ya que la resolución judicial absuelve a los dieciséis acusados.

"La sentencia confirma que no existió irregularidad alguna en el concurso, aportando seguridad jurídica y confianza al sector minero", ha valorado la organización empresarial.

Además, la resolución abre la puerta a la continuidad del proyecto minero de Aznalcóllar, con el consiguiente impulso a la creación de empleo y al desarrollo económico y social del territorio y es un "paso es fundamental para garantizar la disponibilidad de minerales estratégicos, esenciales en el marco de la transición energética y digital, y para consolidar una minería moderna y sostenible en Andalucía", ha subrayado Aminer.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a los 16 acusados, entre ellos funcionarios y técnicos de la Administración autonómica, por el supuesto amaño del concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla).

En la sentencia, notificada este viernes a las partes personadas, el tribunal los absuelve de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y medioambiental, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Asimismo, condena al pago de las costas a las tres acusaciones personadas -Emerita Resources, Ecologistas en Acción y Andalucía Mining- y critica "la injusticia y sinrazón de su posición" y el "perjuicio moral y económico" causado a los investigados. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Azcón tilda de "asqueroso" lo sucedido en el PSOE con Salazar y pide que Alegría explique su comida con este

Azcón tilda de "asqueroso" lo

Ertzainas protestan en San Sebastián por "la falta de medios" frente al aumento de "violencia diaria"

Ertzainas protestan en San Sebastián

Interior contesta a las críticas del PP que Marlaska no asistirá al Congreso el día 10 por una reunión en Qatar

Interior contesta a las críticas

La AN extiende hasta junio de 2026 la investigación del presunto fraude por hidrocarburos que afecta a Aldama

La AN extiende hasta junio

Morant, sobre los mensajes de Pradas: "Tenían toda la información y decidieron quedarse en El Ventorro sin hacer nada"

Morant, sobre los mensajes de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid rechaza

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

La OCU alerta de que la factura de la luz subirá 15,03 euros en 2026 por los peajes y cargos del suministro

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por publicar anuncios de pisos que no cumplen la ley: “No son minipisos son infraviviendas”

DEPORTES

Sorteo Mundial 2026: los rivales

Sorteo Mundial 2026: los rivales de España durante la fase de grupos del torneo

Jordan y la cláusula de su contrato en la NBA: “Si veía un partido de baloncesto en la calle, podía jugarlo. Si me lesionaba, mi salario estaba garantizado”

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés