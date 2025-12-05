Espana agencias

Parlamento alemán aprueba reforma de pensiones pese a resistencia de juventud conservadora

Berlín, 5 dic (EFECOM).- La cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) aprobó este viernes un proyecto de ley que reforma algunos puntos del sistema de jubilación del país pese a la resistencia de las juventudes de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, y su hermana bávara, la Unión Socialcristiana (CSU).

"Este no es el fin de nuestra política pensiones sino sólo el comienzo", dijo Merz tras la votación donde reiteró el deseo d nuevas reformas, de cara al escepticismo de los jóvenes de su partido.

"La segunda parte de la reforma será una pieza central de nuestro sistema de seguridad social. Nuestro estado social será en el futuro financiable, más eficaz y tendrá en cuenta la justicia generacional", agregó.

No está claro, sin embargo, en que consistirá la segunda parte de la reforma para la que una comisión deberá hacer propuestas durante el próximo año.

La iniciativa fue aprobada con 319 votos a favor, lo que representa mayoría absoluta pese a las voces rebeldes, entre las que destacaba la del disputado Pascal Reddig, que lideró la resistencia de los jóvenes.

"El contenido de este proyecto de ley va en contra de mis convicciones fundamentales, por eso no puedo votar a favor. Sé que otros pese a no estar tampoco convencidos lo aprobarán para mantener la disciplina de la coalición y los respeto", dijo Reddig en un discurso en el pleno.

La Joven Unión (JU) cuenta con 18 diputados que hubieran podido llevar a que el Gobierno no obtuviera la mayoría absoluta por lo que la votación implicaba un reto político para la coalición formada por conservadores y socialdemócratas.

La principal crítica de la JU tenía que ver con un punto que garantiza la estabilidad del nivel de las jubilaciones en un 48 % del salario neto hasta 2031 sin determinar como se financiara el costo que esta medida tendrá teniendo en cuenta el cambio demográfico.

No obstante, la aprobación del proyecto de ley se daba por segura después de que el partido La Izquierda anunciara que se abstendría argumentando que la alternativa era que el nivel de las jubilaciones bajase.

El anunció de la abstención de La Izquierda fue aprovechado por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) para acusar a Merz de aliarse con ese partido.

"Estamos ante un proyecto que la CDU/CSU quiere aprobar con el apoyo de la extrema izquierda para darle gusto a otro partido de izquierda", dijo la diputada ultraderechista, Ulrike Schielke-Ziesing, en referencia a los socialdemócratas.

El punto que garantiza el nivel de las jubilaciones hasta 2031 había sido un compromiso con el socio menor de la coalición, el Partido Socialdemócrata (SPD).

Durante el debate, el bloque conservador de la CDU/CSU recordó otros puntos del proyecto, en especial la introducción de la llamada jubilación activa. Ello permitirá a jubilados que sigan trabajando ganar hasta 2.000 euros libres de impuestos.

"Se trata del punto más innovador del paquete legislativo con el que puede empezar un giro fundamental. Estimula a la gente a seguir trabajando y a las empresas mantener en activo trabajadores importantes", dijo el secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, durante el debate.

Tanto la CDU/CSU como el SPD habían subrayado la importancia de aprobar el proyecto de ley con una mayoría propia, es decir con mayoría absoluta, y no depender de la abstención de La Izquierda.

"Era importante también para el buen clima de la coalición porque tenemos otros proyectos por delante", dijo la ministra de Trabajo y copresidenta del SPD, Bärbel Bas.

El siguiente paso será la adopción del proyecto de ley en la cámara alta el próximo día 19 y, una vez publicada la ley, la creación de una comisión que deberá hacer propuestas para una reforma a largo plazo del sistema de jubilaciones. EFE

