Espana agencias

OHLA sube un 1,09 % en bolsa tras reducir sanción por la obra del hospital catarí de Sidra

Guardar

(Actualiza la noticia con clave EC5116 con datos de la cotización de la compañía al cierre bursátil)

Madrid, 5 dic (EFECOM).- OHLA ha subido el 1,09 % este viernes en bolsa después de que un tribunal haya rebajado de 24 millones a 900.000 euros el pago que OHLA y un socio tenían que abonar por las obras del hospital de Sidra, en Doha.

Al cierre bursátil, cada título de OHLA ha ganado 0,004 euros, ese 1,09 %, hasta 0,371 euros. En el año pierde el 9,02 %. Durante la sesión llegó a subir más del 4 %.

Ayer se conoció que la sociedad de riesgo compartido ('joint-venture') de OHLA y su socio Contrack Cyprus para construir el Hospital de Sidra, en Doha, tendrá que abonar a Qatar Foundation unos 900.000 euros, y no 24,3 millones de euros, tras la rebaja decretada por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional en el laudo entre ambas partes.

Así lo establece una adenda al laudo emitida por la Cámara de Comercio Internacional en el procedimiento arbitral iniciado por la Fundación de Educación, Ciencia y Desarrollo de Catar contra OHLA (con una participación del 55 % en esa 'joint venture') y su socio en el proyecto.

Los analistas de IG explican que el citado laudo "se corrige y reduce la condena a OHLA", lo que permite a la compañía revertir unos 28 millones de provisiones y mejorar el resultado del año.

"En una compañía donde el equity descuenta mucho riesgo, eliminar una gran contingencia judicial es clave. Esto limpia balance, reduce incertidumbre y acerca a la vuelta a beneficios, algo que el mercado suele premiar en small caps castigadas", añaden los mismos expertos.

A finales de noviembre y principios de diciembre, las acciones de OHLA registraron importantes caídas después de presentar resultados. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Azcón tilda de "asqueroso" lo sucedido en el PSOE con Salazar y pide que Alegría explique su comida con este

Azcón tilda de "asqueroso" lo

Ertzainas protestan en San Sebastián por "la falta de medios" frente al aumento de "violencia diaria"

Ertzainas protestan en San Sebastián

Interior contesta a las críticas del PP que Marlaska no asistirá al Congreso el día 10 por una reunión en Qatar

Interior contesta a las críticas

La AN extiende hasta junio de 2026 la investigación del presunto fraude por hidrocarburos que afecta a Aldama

La AN extiende hasta junio

Morant, sobre los mensajes de Pradas: "Tenían toda la información y decidieron quedarse en El Ventorro sin hacer nada"

Morant, sobre los mensajes de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid rechaza

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

La OCU alerta de que la factura de la luz subirá 15,03 euros en 2026 por los peajes y cargos del suministro

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por publicar anuncios de pisos que no cumplen la ley: “No son minipisos son infraviviendas”

DEPORTES

Sorteo Mundial 2026: los rivales

Sorteo Mundial 2026: los rivales de España durante la fase de grupos del torneo

Jordan y la cláusula de su contrato en la NBA: “Si veía un partido de baloncesto en la calle, podía jugarlo. Si me lesionaba, mi salario estaba garantizado”

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés