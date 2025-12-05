OHLA sube un 1,09 % en bolsa tras reducir sanción por la obra del hospital catarí de Sidra

(Actualiza la noticia con clave EC5116 con datos de la cotización de la compañía al cierre bursátil)

Madrid, 5 dic (EFECOM).- OHLA ha subido el 1,09 % este viernes en bolsa después de que un tribunal haya rebajado de 24 millones a 900.000 euros el pago que OHLA y un socio tenían que abonar por las obras del hospital de Sidra, en Doha.

Al cierre bursátil, cada título de OHLA ha ganado 0,004 euros, ese 1,09 %, hasta 0,371 euros. En el año pierde el 9,02 %. Durante la sesión llegó a subir más del 4 %.

Ayer se conoció que la sociedad de riesgo compartido ('joint-venture') de OHLA y su socio Contrack Cyprus para construir el Hospital de Sidra, en Doha, tendrá que abonar a Qatar Foundation unos 900.000 euros, y no 24,3 millones de euros, tras la rebaja decretada por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional en el laudo entre ambas partes.

Así lo establece una adenda al laudo emitida por la Cámara de Comercio Internacional en el procedimiento arbitral iniciado por la Fundación de Educación, Ciencia y Desarrollo de Catar contra OHLA (con una participación del 55 % en esa 'joint venture') y su socio en el proyecto.

Los analistas de IG explican que el citado laudo "se corrige y reduce la condena a OHLA", lo que permite a la compañía revertir unos 28 millones de provisiones y mejorar el resultado del año.

"En una compañía donde el equity descuenta mucho riesgo, eliminar una gran contingencia judicial es clave. Esto limpia balance, reduce incertidumbre y acerca a la vuelta a beneficios, algo que el mercado suele premiar en small caps castigadas", añaden los mismos expertos.

A finales de noviembre y principios de diciembre, las acciones de OHLA registraron importantes caídas después de presentar resultados. EFE

