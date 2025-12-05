Espana agencias

Ministro uruguayo vuelve de Europa con una agenda de trabajo "interesante" por delante

Guardar

Montevideo, 4 dic (EFECOM).- El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, aseguró este jueves, tras retornar de un viaje a España y Francia, que su visita le dejó "una agenda de trabajo interesante" por delante y una impresión de que la imagen del país allí es "realmente potente" pero debería ser aprovechada aún más.

Durante un breve discurso enmarcado en el evento de cierre de año organizado en Montevideo por la Cámara Española Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay (Camacoes), Oddone, que llegó esta mañana a la capital uruguaya desde Madrid, resumió las principales conclusiones de lo alcanzado en su viaje a Europa.

"Estuvimos en Madrid, en Barcelona y después en París unos días con un equipo del Ministerio de Economía y Finanzas tratando diversos temas de gobierno que tienen que ver con el futuro del país", dijo y agregó que mantuvo reuniones tanto con autoridades españolas y francesas como con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En ese sentido dijo haberse traído "una agenda de trabajo realmente interesante" y destacó haber estado en permanente contacto y estar ya trabajando con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, en algunos de los temas discutidos, que implican "cosas nuevas" que algunas empresas europeas instaladas en Uruguay planean emprender.

"Venimos con mucha ilusión, con mucha sensación de que estamos resolviendo cosas, que estamos trazando un rumbo, pero también, quiero decirlo con claridad, preocupados por lo que uno observa en el mundo", sostuvo Oddone.

En concreto, sobre este último punto, el ministro dijo haber notado en Europa "un clima de preocupación" asociado a "la incertidumbre política" que se vive en "muchos países" europeos y a una "inestabilidad" por los diversos conflictos bélicos en curso.

"En Uruguay no somos conscientes de ese cambio de condiciones que ha tenido lugar en los últimos meses y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que para todas estas decisiones, que suponen desafíos, tenemos que tomar en cuenta (...) el enorme prestigio que tiene Uruguay, pero también el clima de incertidumbre, de precaución, que hay planteado en diversos lugares", recalcó.

Por otro lado, Oddone insistió en su impresión de que Uruguay tiene en el exterior una imagen país "realmente potente" que, valoró, el país no parece estar aprovechando "en toda su dimensión".

"Tenemos que hacer un esfuerzo tanto a nivel privado como a nivel público para poder rentabilizar (esto)", subrayó, y añadió que tanto su estabilidad institucional como sus "reglas de juego claras" hacen que el país se distinga y atraiga, pese a su reducido tamaño, tanto turismo como oportunidades de negocio. EFECOM

(foto)(video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Junts responde este miércoles en rueda de prensa a las declaraciones de Sánchez

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, comunicará esta jornada la postura oficial del partido tras los recientes compromisos del Ejecutivo en competencias locales y vivienda, en un contexto de negociaciones y demandas clave para la formación independentista

Junts responde este miércoles en

El PP vuelve a aprobar hoy en el Senado un nuevo choque con el Congreso y el Gobierno por la Ley de Movilidad

La decisión de la mayoría del Senado de iniciar una reclamación formal por la negativa del Ejecutivo a aceptar enmiendas clave de financiación agrava la disputa institucional, abriendo la puerta a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional

El PP vuelve a aprobar

El Supremo interroga hoy a un exdirectivo de Acciona y un subordinado por los amaños de obra del 'caso Koldo'

El alto tribunal profundiza en las pesquisas sobre presuntos desvíos millonarios y fraudes contractuales, exigiendo el testimonio de antiguos responsables y empleados para esclarecer la relación financiera entre la constructora y Servinabar en el expediente judicial

El Supremo interroga hoy a

Antigua y Barbuda registra un superávit global de 43 millones de dólares de cara a 2026

Infobae

Bodegas Marqués de Cáceres, empresa del año por la Cámara de Comercio de España en Francia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid encargó a dedo al

Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón

La reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Marruecos no pone fin al riesgo de una “guerra gris” con Mohamed VI

Varios opositores para ser Policía Local en Extremadura recusan a un vocal del tribunal por vínculos con dos academias donde se prepararon otros alumnos

Óscar Puente abre la puerta a viajar de pie en trenes españoles para mejorar la ocupación: “Esto es habitual en Europa”

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

ECONOMÍA

Tipo de cambio dólar-euro y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 5 de diciembre

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones que más crecerán en 2025 y 2026 impulsadas por el turismo y los servicios

Las trabajadoras de Primark denuncian condiciones precarias : “Ni un euro para los empleados pero sí para las ‘influencers’”

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Manuel Requena, abogado, explica cuánto se queda Hacienda al alquilar tu casa: “La mayoría pierde dinero porque declara como si todo fuera beneficio”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga