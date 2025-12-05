Martín Blanco (PP) defiende la relación parlamentaria con Junts: "No rechazaremos esos votos"

El diputado del PP en el Congreso Nacho Martín Blanco ha defendido este viernes la relación parlamentaria entre populares y Junts en aquellos proyectos que sean, en sus palabras, importantes para el ideario político: "No rechazaremos esos votos".

En una entrevista en 'La 2 Cat' y 'Ràdio 4 'recogida por Europa Press ha subrayado que la reforma penal aprobada este jueves para aumentar el castigo a la multirreincidencia --impulsada por Junts y que es una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez-- en la que el PP ha introducido una media docena de cambios no es una acuerdo a tres bandas, sino una "coincidencia a tres".

Ha afirmado que desconoce si ha habido llamadas entre su formación y los posconvergentes, pero que espera que así haya sido: "A mí no me preocuparía que hubieran habido llamadas, lo que me preocuparía es que no hubiera comunicación entre grupos parlamentarios".

Ha criticado que Sánchez dijera en una entrevista esta semana que considera al exministro socialista José Luis Ábalos como un desconocido en el plano personal: "Es algo delirante, algo que podríamos decir incluso desde el punto de vista psicológico admirable. Tienes que tener una jeta que me enerva".

Ha criticado que su actitud ante Junts es "profundamente pusilánime" y que le preocupa su forma de comunicarse con la sociedad catalana.