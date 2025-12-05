Espana agencias

Lula agrava la tensión con el Congreso al acusarlo de secuestrar la mitad del presupuesto

Guardar

Río de Janeiro, 4 dic (EFECOM).- Una declaración del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que acusó al Congreso de haber "secuestrado" el 50 % del presupuesto del Gobierno generó este jueves una nueva fuente de tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en Brasil, cuyas relaciones no se encontraban en el mejor momento.

En un discurso en Brasilia, Lula hizo referencia al elevado valor destinado en el presupuesto nacional a las llamadas enmiendas impositivas parlamentarias, que son recursos que los legisladores destinan a obras en sus reductos electorales y que el Gobierno está obligado a desembolsar.

"Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo con las enmiendas impositivas. Creo que el hecho de que el Congreso secuestre el 50 % del presupuesto del Gobierno es un grave error histórico y que solo vamos a acabar con eso cuando cambiemos las personas que aprobaron eso", afirmó Lula.

La declaración generó críticas de los legisladores justo en el momento en que el Congreso aprobó una ley que obliga al Gobierno a desembolsar en el primer semestre del próximo año la mayor parte de los valores de las enmiendas parlamentarias previstas en el presupuesto nacional de 2026.

La intención de los parlamentarios es que esos valores beneficien a sus reductos electorales justo antes de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2026, en las que la gran mayoría buscará su reelección.

Las enmiendas parlamentarias se han convertido en el principal instrumento de influencia del Congreso sobre la ejecución del presupuesto.

En el caso de las modalidades impositivas, su pago es obligatorio y no puede ser postergado por el Ejecutivo, lo que ha reducido el margen de maniobra del Gobierno en áreas como inversión pública y programas sociales.

La Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) de 2026, aprobada este jueves por el Legislativo, reforzó ese poder al establecer que el Ejecutivo deberá pagar hasta junio el 65 % de las enmiendas destinadas a salud y asistencia social, que representan la mayor parte del volumen total.

La aprobación de la medida en un clima de creciente desconfianza amplificó el desgaste entre los poderes.

Las palabras de Lula provocaron una reacción inmediata del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, quien, según parlamentarios presentes, telefoneó desde el propio plenario al secretario especial de Asuntos Parlamentarios para quejarse de lo que calificó como una crítica injusta.

El episodio se suma a un conflicto ya existente entre el Ejecutivo y el Legislativo por la decisión de Lula de postular al abogado general del Estado, Jorge Messias, para una vacante en el Supremo Tribunal Federal (STF).

La mayoría del Senado prefería la postulación del senador Rodrigo Pacheco, expresidente del Congreso e importante aliado de Alcolumbre.

La resistencia a la candidatura fue tan intensa en el Congreso que el Gobierno aplazó la formalización del nombre para evitar una derrota.

Aunque Lula ha insistido en que no existe una crisis con el Congreso y que las divergencias forman parte del juego democrático, sus declaraciones de este jueves volvieron a elevar el tono de un enfrentamiento que combina disputas por el control presupuestario y por influencias en la composición de la Corte Suprema. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Junts responde este miércoles en rueda de prensa a las declaraciones de Sánchez

Miriam Nogueras comparecerá ante la prensa para exponer la posición de su grupo tras los anuncios de nuevas medidas del Ejecutivo, en un contexto de creciente exigencia sobre descentralización y políticas esenciales para Cataluña según fuentes parlamentarias

Junts responde este miércoles en

El PP vuelve a aprobar hoy en el Senado un nuevo choque con el Congreso y el Gobierno por la Ley de Movilidad

La Cámara Alta, dominada por la oposición, formaliza un mecanismo de reclamación institucional tras el rechazo del Ejecutivo y el Congreso a dos propuestas clave de financiación y protección contractual vinculadas a la movilidad sostenible, intensificando el pulso parlamentario en España

El PP vuelve a aprobar

El Supremo interroga hoy a un exdirectivo de Acciona y un subordinado por los amaños de obra del 'caso Koldo'

El alto tribunal investiga posibles desvíos de fondos estatales y fraudes contractuales en mega obras públicas, tras detectar transferencias injustificadas entre ambas firmas por millones de euros y movimientos de capital en el centro de la red judicial

El Supremo interroga hoy a

Antigua y Barbuda registra un superávit global de 43 millones de dólares de cara a 2026

Infobae

Bodegas Marqués de Cáceres, empresa del año por la Cámara de Comercio de España en Francia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid encargó a dedo al

Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón

La reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Marruecos no pone fin al riesgo de una “guerra gris” con Mohamed VI

Varios opositores para ser Policía Local en Extremadura recusan a un vocal del tribunal por vínculos con dos academias donde se prepararon otros alumnos

Óscar Puente abre la puerta a viajar de pie en trenes españoles para mejorar la ocupación: “Esto es habitual en Europa”

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

ECONOMÍA

Tipo de cambio dólar-euro y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 5 de diciembre

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones que más crecerán en 2025 y 2026 impulsadas por el turismo y los servicios

Las trabajadoras de Primark denuncian condiciones precarias : “Ni un euro para los empleados pero sí para las ‘influencers’”

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Manuel Requena, abogado, explica cuánto se queda Hacienda al alquilar tu casa: “La mayoría pierde dinero porque declara como si todo fuera beneficio”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga