Lula agrava la tensión con el Congreso al acusarlo de secuestrar la mitad del presupuesto

Río de Janeiro, 4 dic (EFECOM).- Una declaración del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que acusó al Congreso de haber "secuestrado" el 50 % del presupuesto del Gobierno generó este jueves una nueva fuente de tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en Brasil, cuyas relaciones no se encontraban en el mejor momento.

En un discurso en Brasilia, Lula hizo referencia al elevado valor destinado en el presupuesto nacional a las llamadas enmiendas impositivas parlamentarias, que son recursos que los legisladores destinan a obras en sus reductos electorales y que el Gobierno está obligado a desembolsar.

"Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo con las enmiendas impositivas. Creo que el hecho de que el Congreso secuestre el 50 % del presupuesto del Gobierno es un grave error histórico y que solo vamos a acabar con eso cuando cambiemos las personas que aprobaron eso", afirmó Lula.

La declaración generó críticas de los legisladores justo en el momento en que el Congreso aprobó una ley que obliga al Gobierno a desembolsar en el primer semestre del próximo año la mayor parte de los valores de las enmiendas parlamentarias previstas en el presupuesto nacional de 2026.

La intención de los parlamentarios es que esos valores beneficien a sus reductos electorales justo antes de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2026, en las que la gran mayoría buscará su reelección.

Las enmiendas parlamentarias se han convertido en el principal instrumento de influencia del Congreso sobre la ejecución del presupuesto.

En el caso de las modalidades impositivas, su pago es obligatorio y no puede ser postergado por el Ejecutivo, lo que ha reducido el margen de maniobra del Gobierno en áreas como inversión pública y programas sociales.

La Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) de 2026, aprobada este jueves por el Legislativo, reforzó ese poder al establecer que el Ejecutivo deberá pagar hasta junio el 65 % de las enmiendas destinadas a salud y asistencia social, que representan la mayor parte del volumen total.

La aprobación de la medida en un clima de creciente desconfianza amplificó el desgaste entre los poderes.

Las palabras de Lula provocaron una reacción inmediata del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, quien, según parlamentarios presentes, telefoneó desde el propio plenario al secretario especial de Asuntos Parlamentarios para quejarse de lo que calificó como una crítica injusta.

El episodio se suma a un conflicto ya existente entre el Ejecutivo y el Legislativo por la decisión de Lula de postular al abogado general del Estado, Jorge Messias, para una vacante en el Supremo Tribunal Federal (STF).

La mayoría del Senado prefería la postulación del senador Rodrigo Pacheco, expresidente del Congreso e importante aliado de Alcolumbre.

La resistencia a la candidatura fue tan intensa en el Congreso que el Gobierno aplazó la formalización del nombre para evitar una derrota.

Aunque Lula ha insistido en que no existe una crisis con el Congreso y que las divergencias forman parte del juego democrático, sus declaraciones de este jueves volvieron a elevar el tono de un enfrentamiento que combina disputas por el control presupuestario y por influencias en la composición de la Corte Suprema. EFECOM