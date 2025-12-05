Espana agencias

Los Mossos investigarán también el origen del brote de peste porcina

Guardar

Barcelona, 5 dic (EFECOM).- Los Mossos d'Esquadra iniciarán una investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana detectado en Cataluña tras un reciente informe de la Unión Europea (UE) que apunta a la posibilidad de que su origen pueda estar en un laboratorio.

Así lo ha dicho en rueda de prensa este viernes el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, que no ha descartado que el virus haya podido salir de un laboratorio, como por ejemplo el del Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA).

Preguntado si veía posible que el virus haya salido de este centro de investigación ubicado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Bellaterra, cerca del foco de positivos de la peste porcina africana, Ordeig ha dicho que el Govern contempla "cualquier escenario".

"El informe no es concluyente, hay varias opciones abiertas, el informe no descarta nada", ha insistido Ordeig, que ha pedido prudencia ante estas nuevas revelaciones y no añadir ruido ante un panorama todavía incierto.

El conseller también ha explicado que su departamento abrirá un expediente informativo para analizar "información muy técnica" proveniente del informe del laboratorio de referencia de la UE, para ir "estrechando el cerco" sobre el origen del contagio, que es, ha recalcado, "lo que más nos preocupa a todos".

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han confirmado a EFE la apertura de una investigación sobre la posible fuga del virus desde un laboratorio. En concreto, será la División de Medio Ambiente, que depende de la Comisaría Superior de Seguridad Ciudadana, la encargada de las indagaciones.

En paralelo, a nivel estatal, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal ha comunicado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la necesidad de investigar estos hechos, como autoridad competente.

También el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) abrirá una nueva investigación, tras no excluir "que el origen del virus pueda estar en una instalación de confinamiento biológico".

Ordeig ha informado de que no hay nuevos casos más allá de los trece positivos que hay identificados hasta ahora y ha recalcado que la prioridad "absoluta" sigue siendo mantener el "foco controlado", por lo que hay 1.000 efectivos desplazados en el radio de 20 kilómetros de la zona cero, en Cerdanyola del Vallès.

El conseller ha instado a la población a atenerse a la prohibición de acceder al medio natural en 91 municipios integrados en la zona de riesgo de la PPA, vigente hasta el 13 de diciembre, y ha advertido de que las autoridades tienen las "actas preparadas para sancionar" a quien no lo haga.

Desde la semana pasada, cuando se notificaron los primeros casos, el 112 ha recibido más de un millar de llamadas de personas alertando sobre el avistamiento de jabalíes muertos o que parecían enfermos. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Azcón tilda de "asqueroso" lo sucedido en el PSOE con Salazar y pide que Alegría explique su comida con este

Azcón tilda de "asqueroso" lo

Ertzainas protestan en San Sebastián por "la falta de medios" frente al aumento de "violencia diaria"

Ertzainas protestan en San Sebastián

Interior contesta a las críticas del PP que Marlaska no asistirá al Congreso el día 10 por una reunión en Qatar

Interior contesta a las críticas

La AN extiende hasta junio de 2026 la investigación del presunto fraude por hidrocarburos que afecta a Aldama

La AN extiende hasta junio

Morant, sobre los mensajes de Pradas: "Tenían toda la información y decidieron quedarse en El Ventorro sin hacer nada"

Morant, sobre los mensajes de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid rechaza

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

La OCU alerta de que la factura de la luz subirá 15,03 euros en 2026 por los peajes y cargos del suministro

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por publicar anuncios de pisos que no cumplen la ley: “No son minipisos son infraviviendas”

DEPORTES

Sorteo Mundial 2026: los rivales

Sorteo Mundial 2026: los rivales de España durante la fase de grupos del torneo

Jordan y la cláusula de su contrato en la NBA: “Si veía un partido de baloncesto en la calle, podía jugarlo. Si me lesionaba, mi salario estaba garantizado”

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés