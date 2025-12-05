Los Mossos investigarán también el origen del brote de peste porcina

Barcelona, 5 dic (EFECOM).- Los Mossos d'Esquadra iniciarán una investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana detectado en Cataluña tras un reciente informe de la Unión Europea (UE) que apunta a la posibilidad de que su origen pueda estar en un laboratorio.

Así lo ha dicho en rueda de prensa este viernes el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, que no ha descartado que el virus haya podido salir de un laboratorio, como por ejemplo el del Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA).

Preguntado si veía posible que el virus haya salido de este centro de investigación ubicado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Bellaterra, cerca del foco de positivos de la peste porcina africana, Ordeig ha dicho que el Govern contempla "cualquier escenario".

"El informe no es concluyente, hay varias opciones abiertas, el informe no descarta nada", ha insistido Ordeig, que ha pedido prudencia ante estas nuevas revelaciones y no añadir ruido ante un panorama todavía incierto.

El conseller también ha explicado que su departamento abrirá un expediente informativo para analizar "información muy técnica" proveniente del informe del laboratorio de referencia de la UE, para ir "estrechando el cerco" sobre el origen del contagio, que es, ha recalcado, "lo que más nos preocupa a todos".

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han confirmado a EFE la apertura de una investigación sobre la posible fuga del virus desde un laboratorio. En concreto, será la División de Medio Ambiente, que depende de la Comisaría Superior de Seguridad Ciudadana, la encargada de las indagaciones.

En paralelo, a nivel estatal, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal ha comunicado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la necesidad de investigar estos hechos, como autoridad competente.

También el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) abrirá una nueva investigación, tras no excluir "que el origen del virus pueda estar en una instalación de confinamiento biológico".

Ordeig ha informado de que no hay nuevos casos más allá de los trece positivos que hay identificados hasta ahora y ha recalcado que la prioridad "absoluta" sigue siendo mantener el "foco controlado", por lo que hay 1.000 efectivos desplazados en el radio de 20 kilómetros de la zona cero, en Cerdanyola del Vallès.

El conseller ha instado a la población a atenerse a la prohibición de acceder al medio natural en 91 municipios integrados en la zona de riesgo de la PPA, vigente hasta el 13 de diciembre, y ha advertido de que las autoridades tienen las "actas preparadas para sancionar" a quien no lo haga.

Desde la semana pasada, cuando se notificaron los primeros casos, el 112 ha recibido más de un millar de llamadas de personas alertando sobre el avistamiento de jabalíes muertos o que parecían enfermos. EFECOM