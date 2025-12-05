López dice que el Gobierno hará "todo" por "revertir la privatización" de la sanidad en Madrid tras el caso de Torrejón

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha avisado este viernes de que el Gobierno hará "todo" lo posible para "revertir" la privatización de la sanidad de Madrid, después de considerar "muy grave" el caso de Ribera Salud y el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para paralizar lo que está pasando con la privatización de la sanidad de Madrid y para revertir esa privatización", ha declarado López a la prensa en Bruselas, a donde asiste a una reunión de ministros europeos.

Así, el ministro ha considerado "muy grave" el caso del hospital de Torrejón de Ardoz y defendido que el sistema de sanidad pública en España "era la joya de la corona", un "pilar básico" del estado de bienestar en España que "hoy está en manos de las Comunidades Autónomas" y algunas, como la de Madrid", están "desmantelando la sanidad pública para hacer un negocio privado".

"Lo que hemos conocido en este caso no pone los pelos de punta. Estamos conociendo cómo se ha despedido a profesionales por no estar de acuerdo, estamos conociendo cómo se han engordado listas de espera para maximizar el beneficio de las empresas privadas y hemos conocido incluso que se han reutilizado materiales de un solo uso", ha criticado el ministro, en referencia a las últimas informaciones aparecidas en la prensa.

En este contexto, López ha advertido de que esta situación es el resultado de querer "convertir un derecho en un negocio" y que "los pacientes se conviertan en clientes", al tiempo que ha reiterado que tanto del Gobierno como desde el Partido Socialista de Madrid están "muy preocupados" y van a tomar "todas las acciones que podamos" para exigir responsabilidades y "llegar hasta el final" y "revertir esa privatización, que es verdaderamente desastrosa".

De este modo, ha argumentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "ve una sanidad de CEO y 'Ebitda'(en referencia al indicador de salud financiera) y lo que hace es una sanidad pública que no distinga en función de la cartera y de la cuenta corriente de ningún ciudadano".