Espana agencias

López dice que el Gobierno hará "todo" por "revertir la privatización" de la sanidad en Madrid tras el caso de Torrejón

Guardar

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha avisado este viernes de que el Gobierno hará "todo" lo posible para "revertir" la privatización de la sanidad de Madrid, después de considerar "muy grave" el caso de Ribera Salud y el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para paralizar lo que está pasando con la privatización de la sanidad de Madrid y para revertir esa privatización", ha declarado López a la prensa en Bruselas, a donde asiste a una reunión de ministros europeos.

Así, el ministro ha considerado "muy grave" el caso del hospital de Torrejón de Ardoz y defendido que el sistema de sanidad pública en España "era la joya de la corona", un "pilar básico" del estado de bienestar en España que "hoy está en manos de las Comunidades Autónomas" y algunas, como la de Madrid", están "desmantelando la sanidad pública para hacer un negocio privado".

"Lo que hemos conocido en este caso no pone los pelos de punta. Estamos conociendo cómo se ha despedido a profesionales por no estar de acuerdo, estamos conociendo cómo se han engordado listas de espera para maximizar el beneficio de las empresas privadas y hemos conocido incluso que se han reutilizado materiales de un solo uso", ha criticado el ministro, en referencia a las últimas informaciones aparecidas en la prensa.

En este contexto, López ha advertido de que esta situación es el resultado de querer "convertir un derecho en un negocio" y que "los pacientes se conviertan en clientes", al tiempo que ha reiterado que tanto del Gobierno como desde el Partido Socialista de Madrid están "muy preocupados" y van a tomar "todas las acciones que podamos" para exigir responsabilidades y "llegar hasta el final" y "revertir esa privatización, que es verdaderamente desastrosa".

De este modo, ha argumentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "ve una sanidad de CEO y 'Ebitda'(en referencia al indicador de salud financiera) y lo que hace es una sanidad pública que no distinga en función de la cartera y de la cuenta corriente de ningún ciudadano".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Martín Blanco (PP) defiende la relación parlamentaria con Junts: "No rechazaremos esos votos"

Martín Blanco (PP) defiende la

UPF pide la intervención de la ONU ante las "irregularidades" en la causa contra García Ortiz

UPF pide la intervención de

UPF pide la intervención de la ONU ante las "irregularidades" en la causa contra García Ortiz y piden que visite España

UPF pide la intervención de

Una jueza admite una querella por acoso inmobiliario contra un fondo de inversión en Lavapiés (Madrid)

Una jueza admite una querella

Condenado a tres años y seis meses de cárcel por amenazar con cuchillo a un médico en Isla Cristina (Huelva)

El fallo judicial atribuye al acusado reincidencia y agresión armada contra un profesional sanitario, desestimando atenuantes por salud mental o adicciones, mientras la Fiscalía y la acusación particular solicitaban penas aún mayores ante el riesgo de repetición

Condenado a tres años y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE suspende de militancia

El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras un presunto acoso sexual

Estas son las amenazas que recibieron los alumnos de la Policía Nacional para comprar su muñeca solidaria: “Te meto una hostia que te saco de España”

Vox vuelve a plantar a Felipe VI: no estará en el 50 aniversario de la Constitución ni en el izado de bandera

El nuevo entrenamiento para el combate del Ejército de Tierra: así es el sistema de simulación sueco que enseñará a los militares

¿Te pueden bajar el precio del seguro de coche si instalas una baliza V16? Un experto responde

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 5 diciembre

Diego Moreno, corredor de seguros: “El seguro de vida es en el que las aseguradoras sacan más beneficios”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 5 diciembre

Precio del oro en España hoy viernes 5 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Sorteo del Mundial 2026: a

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club