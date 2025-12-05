Espana agencias

La tasa de desempleo en Canadá cae en noviembre al 6,5 %, la más baja en 17 meses

Toronto (Canadá), 5 dic (EFECOM).- La tasa de desempleo de Canadá cayó al 6,5 % en noviembre, su nivel más bajo desde julio de 2024 y cuatro décimas menos que en octubre, gracias a la creación de casi 54.000 empleos, informó este viernes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

EC señaló en un comunicado que la mayoría de empleos que se crearon el mes pasado fueron a tiempo parcial y se concentró entre la población más joven, de 15 a 24 años, mientras que en los demás grupos de edad las cifras se mantuvieron sin cambios.

Por sectores, el mayor crecimiento en noviembre fue el de sanidad y asistencia social, con la creación de 46.000 puestos de trabajo.

Es el tercer mes consecutivo en que se crea empleo en el país, que en la primera mitad del año sufrió los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos. En 2024, el 76 % de las exportaciones canadienses se dirigió al país vecino.

Desde septiembre la economía canadiense ha creado 181.000 empleos.

En noviembre, el número de desempleados en la economía canadiense se situó en 1,5 millones de personas, 80.000 menos que en el mes anterior.

Los analistas han señalado que uno de los factores que está contribuyendo a la reducción del desempleo es la ralentización del crecimiento demográfico, impulsada por las políticas gubernamentales de rebajar el número de inmigrantes y trabajadores extranjeros temporales en el país.

La fuerte bajada del paro hace menos probable que el Banco de Canadá implemente el 10 de diciembre una nueva bajada de tipos de interés, que en estos momentos se sitúan desde finales de octubre en el 2,25 %. EFECOM

