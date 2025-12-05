Espana agencias

La taiwanesa UMC alcanza un acuerdo con Polar para fabricar obleas de 8 pulgadas en EE.UU.

Guardar

Taipéi, 5 dic (EFECOM).- La taiwanesa United Microelectronics Corporation (UMC), uno de los principales fabricantes mundiales de semiconductores, firmó un memorando de entendimiento con la estadounidense Polar para "explorar una colaboración" destinada a la producción de obleas de 8 pulgadas en Estados Unidos.

Bajo este acuerdo, Polar y UMC identificarán los dispositivos que la firma norteamericana fabricará en su planta recientemente ampliada de Minessota, donde se desarrollarán obleas de 8 pulgadas, esenciales para la industria automotriz, centros de datos, electrónica de consumo y los sectores aeroespacial y de defensa.

Esta asociación impulsará el crecimiento de ambas compañías a la vez que respalda las estrategias de sus respectivos clientes, indicaron en un comunicado conjunto.

"Esta asociación responde directamente a las necesidades de nuestros clientes de contar con más chips fabricados en EE.UU., reflejando el compromiso de UMC con ofrecer valor a través de soluciones innovadoras y asociaciones mutuamente beneficiosas", afirmó Oliver Chang, vicepresidente sénior de Ventas Globales de UMC, en declaraciones recogidas por el comunicado.

"Con profundas relaciones con clientes en fundición y un sólido portafolio de tecnologías especializadas, la asociación con UMC es una prueba de la capacidad de Polar para ser una fundición de silicio de valor añadido en tecnologías especializadas centradas en energía y sensores", manifestó, por su parte, Ken Obuszewski, vicepresidente de Marketing de Polar.

UMC, la segunda mayor fundición de semiconductores de Taiwán después de TSMC, cuenta con doce plantas de producción y tiene oficinas en Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea del Sur y Singapur. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Junts responde este miércoles en rueda de prensa a las declaraciones de Sánchez

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, comunicará esta jornada la postura oficial del partido tras los recientes compromisos del Ejecutivo en competencias locales y vivienda, en un contexto de negociaciones y demandas clave para la formación independentista

Junts responde este miércoles en

El PP vuelve a aprobar hoy en el Senado un nuevo choque con el Congreso y el Gobierno por la Ley de Movilidad

La decisión de la mayoría del Senado de iniciar una reclamación formal por la negativa del Ejecutivo a aceptar enmiendas clave de financiación agrava la disputa institucional, abriendo la puerta a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional

El PP vuelve a aprobar

El Supremo interroga hoy a un exdirectivo de Acciona y un subordinado por los amaños de obra del 'caso Koldo'

El alto tribunal profundiza en las pesquisas sobre presuntos desvíos millonarios y fraudes contractuales, exigiendo el testimonio de antiguos responsables y empleados para esclarecer la relación financiera entre la constructora y Servinabar en el expediente judicial

El Supremo interroga hoy a

Antigua y Barbuda registra un superávit global de 43 millones de dólares de cara a 2026

Infobae

Bodegas Marqués de Cáceres, empresa del año por la Cámara de Comercio de España en Francia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid encargó a dedo al

Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón

La reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Marruecos no pone fin al riesgo de una “guerra gris” con Mohamed VI

Varios opositores para ser Policía Local en Extremadura recusan a un vocal del tribunal por vínculos con dos academias donde se prepararon otros alumnos

Óscar Puente abre la puerta a viajar de pie en trenes españoles para mejorar la ocupación: “Esto es habitual en Europa”

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

ECONOMÍA

Tipo de cambio dólar-euro y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 5 de diciembre

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones que más crecerán en 2025 y 2026 impulsadas por el turismo y los servicios

Las trabajadoras de Primark denuncian condiciones precarias : “Ni un euro para los empleados pero sí para las ‘influencers’”

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Manuel Requena, abogado, explica cuánto se queda Hacienda al alquilar tu casa: “La mayoría pierde dinero porque declara como si todo fuera beneficio”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga