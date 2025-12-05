Espana agencias

La portuguesa Casais adquiere la unidad productiva de la cimentadora española Terratest

Barcelona, 5 dic (EFECOM).- El grupo portugués Casais ha completado la adquisición de la unidad productiva de Terratest, compañía especializada en cimentaciones especiales y mejora de suelos.

La operación garantizará la continuidad de más de 300 empleos, ha subrayado este viernes Casais en un comunicado Casais.

La compra incluye equipos, bienes industriales, maquinaria y dos fábricas, activos ubicados principalmente en Madrid, Cartagena y Sevilla.

Con la integración de Terratest, hasta ahora propiedad del fondo de capital privado Nazca, Casais tiene como objetivo consolidar su área de geotecnia, en la que también se enmarca su firma Ancorpor.

Refuerza asimismo su posicionamiento internacional, con presencia permanente en Portugal, España, Gibraltar y Estados Unidos.

El consejero delegado del grupo portugués, António Carlos Rodrigues, ha señalado que la complementariedad entre Terratest y Ancorpor permitirá ofrecer una cartera de soluciones "más completa y robusta".

El plan de integración prevé inversiones en la renovación del parque de maquinaria, la modernización de la fábrica de Sevilla y el refuerzo de las áreas de producción y mantenimiento, además de implantar los sistemas de gestión del grupo y herramientas digitales.

La marca Terratest se mantendrá con identidad propia dentro del área de geotecnia, ha indicado Casais, que cuenta con operaciones en 18 países y cerró 2024 con una facturación agregada de 836 millones de euros. EFECOM

