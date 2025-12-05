Espana agencias

La ONU ve a Latinoamérica como el "territorio promisorio del turismo del futuro"

Ciudad de Guatemala, 5 dic (EFECOM).- El director regional de ONU Turismo para las Américas, Gustavo Santos, aseguró este viernes a EFE que Latinoamérica y el Caribe son el "territorio promisorio del turismo del futuro", gracias a su autenticidad, naturaleza e identidad cultural.

Latinoamérica y el Caribe poseen una "potencialidad enorme" para convertirse en la región de mayor atracción turística y capacidad de experiencia en el futuro global, según Santos, quien participó este viernes en el lanzamiento del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 de Guatemala.

Esta expectativa se basa en los recursos únicos de la región, como la naturaleza, la identidad, la reserva patrimonial y las "culturas vivas" que los turistas de todo el planeta está comenzando a demandar.

Santos explicó que el nuevo paradigma, impulsado por el avance de la Inteligencia Artificial (IA) y la omnipresencia de lo virtual, hará que la tecnología y lo digital se conviertan en lo "común" y "vulgar". En contraste, lo más aspiracional y demandado será "lo real", es decir, "la experiencia distintiva, identitaria y auténtica".

"La experiencia real, distintiva e identitaria en Latinoamérica y el Caribe es la autenticidad, es naturaleza y es el territorio, con la gran oportunidad para que el turismo se convierta en su factor de desarrollo principal", enfatizó el funcionario de ONU Turismo.

De acuerdo con Santos, la región centroamericana ya muestra "un dinamismo extraordinario y un crecimiento notable en turismo". Es el subsector de la región que más crece, impulsado fundamentalmente por Guatemala y El Salvador, junto a Panamá.

ONU Turismo enfatiza la importancia de planes innovadores para asegurar que esta respuesta positiva se mantenga sostenible. Específicamente, en Guatemala, el ingreso de divisas por turismo ha crecido un 35 % en 2024 con respecto a 2019, y en el último año (entre 2023 y 2024), creció un 22 %.

Para Santos, el turismo debe verse como un "factor de redistribución de riqueza" y un "sector exportador". En el caso de Guatemala, el turismo es actualmente el segundo factor de ingreso de divisas. La diferencia con una exportación tradicional es que la gente viene directamente al país y deja el dinero, con lo que se convierte en una "exportación inversa".

El potencial de captación de riqueza se apoya en los principales mercados emisores de turismo, según el director regional de ONU Turismo para las Américas, quien señaló que solo Estados Unidos gasta más de 160.000 millones de dólares al año en turismo. "Es muy importante para la región tratar de captar la mayor cantidad de ese gasto turístico de un país desarrollado", apuntó.

Por otro lado, la región también está siendo impactada por otros mercados emisores importantes, como los europeos y, más allá, los de Oriente, al destacar a China, la cual gasta 200.000 millones de dólares anuales en turismo, dijo Santos.

Además, consideró que los países latinoamericanos son "los principales clientes de nosotros mismos", con Brasil al gastar 18.000 millones de dólares al año en turismo y Argentina 12.000 millones de dólares anuales, sin olvidar el gasto muy importante de Colombia.

El mensaje de ONU Turismo para la región es que el producto a ofrecer "es ser nosotros mismos". No es necesario inventar, sino "ser lo que somos, cuidar lo que tenemos, nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural". EFECOM

