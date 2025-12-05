Espana agencias

La energética Reganosa ya llega a 35 países tras abrir cinco mercados en un año

Ferrol, 5 dic (EFECOM).- La firma energética Reganosa, con base en Mugardos (A Coruña), ha informado este viernes de la apertura de actividad en cinco mercados en el último año, que le ha permitido alcanzar operatividad en 35 países de los cinco continentes.

La empresa valora en un comunicado su incorporación a Australia, China, Ecuador, Honduras y Jordania en los últimos meses, un proceso que se ha completado esta semana con su elección, por parte del grupo Squadron Energy, para asumir la operación y mantenimiento de la parte terrestre de la terminal australiana de Port Kembla.

Según la compañía, este contrato marca su "llegada a Oceanía y afianza" su papel en Asia y el Pacífico, donde ya tiene proyectos en marcha Bangladés, China, Filipinas, Hong Kong, India, Jordania, Kuwait, Malasia, Timor Oriental y Vietnam.

Reganosa sostiene que sus acuerdos de los últimos meses han sido "decisivos para consolidar" su presencia en ese entorno y que consolida así su "expansión global", sin descartar nuevas "oportunidades en la zona" de Asia y Pacífico. EFECOM

