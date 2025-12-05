Espana agencias

La Bolsa de Buenos Aires cierra la semana con una baja del 1,62 %

Guardar

Buenos Aires, 5 dic (EFECOM).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una baja del 1,62 %, hasta las 3.046.354,76 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 1,47 %, hasta los 124.709.825,30 puntos.

Entre las compañías líderes, las que más perdieron fueron las acciones de Grupo Supervielle (-4,37 %), Edenor (-2,96 %) y Grupo Financiero Galicia (-2,24 %).

Solo cerraron en terreno positivo los papeles de Transener (+3,60 %), Transportadores de Gas del Norte (1,42 %), Bolsas y Mercados Argentinos (0,75 %) y Banco de Valores (0,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron una mejora promedio del 0,5 %%, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a los 627 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó veinte pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.460 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.437 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó quince pesos, a 1.425 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la baja.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió el 0,2 %, a 1.513,61 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue al comprar activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió el 0,3 %, a 1.474,54 pesos por dólar. EFE

fpe/jrg

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

CGPJ requiere a Justicia y CCAA retirar sus logos en sedes judiciales porque "menoscaba" su apariencia de independencia

El máximo órgano de gobierno de los jueces ordenó eliminar señales oficiales de administraciones políticas en juzgados de doce regiones para uniformar la imagen institucional y asegurar la autonomía visual e imparcialidad en la administración de justicia ante la opinión pública

CGPJ requiere a Justicia y

Marco Rubio califica la multa de Bruselas a X como un "ataque" a Estados Unidos

Infobae

Sindicato de pilotos se suma a la huelga general de Portugal del próximo 11 de diciembre

Infobae

El acuerdo Netflix-Warner Bros perfila un coloso del 'streaming', pero afronta obstáculos

Infobae

Bolsa de São Paulo cae un 4% tras confirmarse candidatura electoral del hijo de Bolsonaro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE quiere que Mark

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

DEPORTES

España nunca ha perdido contra

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”

España y Arabia Saudí se verán las caras 14 años después: un historial de victorias frente a la selección sorpresa en Qatar 2022

Sorteo Mundial 2026: España se jugará el pase a dieciseisavos de final en el grupo H ante Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

Noruega, al Mundial 2026 tras 28 años sin participar en uno: cómo se clasificó y las figuras de la selección